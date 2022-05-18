Dursun Özbek'in adaylık iddiasının ardından Galatasaray'da Fatih Terim sesleri
Süper Lig ekibi Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek'in, sarı-kırmızılı takıma vedası sırasında "ilk ve son imzam" ifadesini kullanan teknik direktör Fatih Terim ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.
18 Mayıs 2022 13:45
17
11 Haziran'da yapılması planlanan Galatasaray başkanlık seçimlerinde aday olma kararı alan Dursun Özbek, bir diğer başkan adayı Metin Öztürk'ü de listesine alarak büyük bir sürprizin altına imza attı.
27
Sporx'in haberine göre, listesinde ikinci başkan olarak Erden Timur'u da görevlendirecek olan Dursun Özbek, bir büyük sürpriz daha yaparak Fatih Terim ile görüşme kararı aldı.
37
Haberde, listesini 20 Mayıs Cuma günü Galatasaray Divan Kurulu'na teslim edecek olan Özbek'in, çalışmalarına son sürat devam ederken camianın önde gelen isimlerinden Ali Dürüst'ü de ikna etmek için görüşmelere başladığı belirtildi.
47
Yönetimde görev almak istemeyen Ali Dürüst'ü ikna turlarının ardından Fatih Terim ile önümüzdeki hafta içerisinde bir görüşme yapacağı ifade edilen Dursun Özbek'in, deneyimli teknik adam ile fikir alışverişinde bulunacağı kaydedildi.
57
"A Planı" çerçevesinde Fatih Terim'i teknik direktör olarak takımın başına getirmek istediği öğrenilen Özbek'in, "B Planı"nı ise Terim'i Sportif A.Ş'de görevlendirmek üzerine kurduğu ifade edildi.
67
Terim, bu sezon Galatasaray'a veda etmesinin ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İlk ve son imzam" ifadelerini kullanmıştı.
77
. Sarı-kırmızılı kulüpte bir daha teknik direktör olarak çalışmayacağını ima eden Fatih Terim'i yeniden teknik direktör koltuğuna oturtmak isteyen Dursun Özbek, bu doğrultuda Terim'e yakınlığı ile bilinen Erden Timur, Cemal Özgörkey ve İsmail Sarıkaya'dan da destek alacak.