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Dünyayı sadece yıldızlar aydınlatsaydı, şehirler nasıl görünürdü?

02 Ekim 2016 19:53

17

Hong Kong

27

Los Angeles

37

Paris

47

Rio de Janeiro

57

San Francisco

67

Şanghay

77

Tokyo

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DünyayıldızHong Kong
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