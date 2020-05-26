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Dünyanın 'yanlış anlamaya en müsait' 6 logosu ve yeni tasarımları

İtalyan grafik tasarımcı Emanuele Abrate, dünyanın yanlış anlamaya en müsait logolarını elden geçirerek daha hoş ve yanlış anlamaya çok daha az müsait hale getirdi.

26 Mayıs 2020 20:22

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İşte 'yanlış anlaşılmaya müsait' logolar ve yeniden tasarlanmış halleri... Kaynak: WebTekno

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1. Instituto de Estudos Orientais

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1. Instituto de Estudos Orientais

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2. Kudawara Pharmacy

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2. Kudawara Pharmacy

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3. Fire Prevention Products

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3. Fire Prevention Products

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4. Mama's Baking

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4. Mama's Baking

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5. The Computer Doctors

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5. The Computer Doctors

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6. Clinica Dental San Marcelino

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6. Clinica Dental San Marcelino

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