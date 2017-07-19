Dünyanın ilk ATM'si 50 yaşında
19 Temmuz 2017 22:18
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İskoç mucit Shepherd-Barron tarafından icat edilen ilk ATM 27 Haziran 1967’de İngiltere’nin başkenti Londra’nın kuzeyindeki Barclay’s Bankası tarafından kullanıma açıldı.
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Tarihi ATM, açılışının 50. yılında altına çevrildi.
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“On the Buses”(Otobüslerde) isimli talk show programının yıldızı Reg Varney, ilk ATM’den nakit para çeken ilk kişi oldu.
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İlk ATM, açıldığı zaman İngiliz vatandaşları tarafından uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
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Şu anda dünyada 70 bini Birleşik Krallık’ta olmak üzere 3 milyon adet ATM olduğu tahmin ediliyor.
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ATM’lerin dünya genelinde 175 milyar pound (yaklaşık 790 milyar Türk lirası), nakit para verdiği düşünülüyor.
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Dünyanın en kuzeyindeki ATM, Norveç’in Svalbard bölgesindeli Longyearbyen şehrinde, en güneyindeki ATM ise, Güney Kutbu’ndaki McMurdo İstasyonu’nda bulunuyor.
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