Dünyanın görmediği Boko Haram katliamından kareler
12 Ocak 2015 20:46
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Nijerya'da etkili olan Boko Haram terör örgütü son olarak bir köyü yakıp 2 bin kişiyi öldürmesiyle gündeme geldi.
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Kelime olarak ‘latin alfabesi haram’ , ‘batılı eğitim haram’ anlamına gelen "Boko Haram" özellikle şeriat hükümlerinin geçerli olduğu Nijerya’nın kuzey kesiminde daha etkili konumda.
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Hâkimiyetini her geçen gün güçlü hale getiren Boko Haram, El Kaide ve türevlerinden nispeten farklı, fakat son zamanların en popüler radikal İslamcı terör örgütü haline gelen IŞİD ile benzer bir strateji içerisinde.
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Boko Haram, 2002 yılında Borno eyaletinin başkenti Maiduguri’de kurulan şeriat yanlısı radikal İslamcı bir örgüt olarak kuruldu. Bugüne dek onlarca kanlı eyleme bulaştı ve binlerce insanın ölümüne neden oldu.
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Geçtiğimiz yıl 300 kız çocuğunu kaçıran Boko Haram dünya çapında geniş kitlelerce protesto edilmişti. Kız çocukları için başlatılan kampanyaya ABD Başkanı Barack Obama'nın karısı Michelle Obama'nın da aralarında bulunduğu binlerce kişi katılmıştı.
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Boko Haram geçtiğimi hafta uluslararası bir askeri üssü ele geçirmesinin ardından Baga kasabasını ateşe verdi ve kasabada bulunan en az 2 bin kişiyi öldürdü ancak Charlie Hebdo saldırısına gösterilen tepkiler bu dramın önüne geçti.
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Yapısı itibariyle ideolojik olarak radikal İslam ile iç içe olmasına rağmen, eylem ve saldırılarını sadece Nijerya içinde tutan Boko Haram, bu nedenle gerekli tepkiyi görmüyor...