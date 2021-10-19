Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değiştirdi
19 Ekim 2021 17:27
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Forbes tarafından hazırlanan dünyanın en zenginleri listesinde birinci sıra 3 ay içerisinde dördüncü kez değişti. İşte yenilenen haliyle dünyanın en zengin 10 kişisi:
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10) Warren Buffett: 102.8 Milyar Dolar / Berkshire Hathaway
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9) Mukesk Ambani: 103.7 Milyar Dolar / Reliance Industries
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8) Sergey Brin: 117.5 Milyar Dolar / Google
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7) Mark Zuckerberg: 120 Milyar Dolar / Facebook
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6) Larry Page: 122 Milyar Dolar / Google
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5) Larry Ellison: 126.6 Milyar Dolar / Oracle
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4) Bill Gates: 132.9 Milyar Dolar / Microsoft
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3) Bernard Arnault: 181.5 Milyar Dolar / LVMH
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2) Jeff Bezos: 199.7 Milyar Dolar / Amazon
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1) Elon Musk: 220.9 Milyar Dolar / Tesla, SpaceX
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