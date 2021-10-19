T24 LogoT24 Logo

Dünyanın en zenginleri listesinde zirve el değiştirdi

19 Ekim 2021 17:27

111

Forbes tarafından hazırlanan dünyanın en zenginleri listesinde birinci sıra 3 ay içerisinde dördüncü kez değişti. İşte yenilenen haliyle dünyanın en zengin 10 kişisi:

211

10) Warren Buffett: 102.8 Milyar Dolar / Berkshire Hathaway

311

9) Mukesk Ambani: 103.7 Milyar Dolar / Reliance Industries

411

8) Sergey Brin: 117.5 Milyar Dolar / Google

511

7) Mark Zuckerberg: 120 Milyar Dolar / Facebook

611

6) Larry Page: 122 Milyar Dolar / Google

711

5) Larry Ellison: 126.6 Milyar Dolar / Oracle

811

4) Bill Gates: 132.9 Milyar Dolar / Microsoft

911

3) Bernard Arnault: 181.5 Milyar Dolar / LVMH

1011

2) Jeff Bezos: 199.7 Milyar Dolar / Amazon

1111

1) Elon Musk: 220.9 Milyar Dolar / Tesla, SpaceX

ForbesZenginler Listesiİlk 10SpaceXAmazonBezosMusk
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24