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Dünyanın en zengin porno yıldızları

Porno sektörü dünyanın en hızlı büyüyen eğlence sektörlerinden biri. Meaww sitesi dünyanın en varlıklı porno yıldızlarını bir listede topladı. Yıldızların birçoğu gelirlerinin büyük bir oranını rol aldıkları filmlerin dışında sponsorluklardan ve kurdukları şirketlerden elde etti. İşte o liste...

18 Ekim 2021 10:51

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Porno sektörü dünyanın en hızlı büyüyen eğlence sektörlerinden biri. Meaww sitesi dünyanın en varlıklı porno yıldızlarını bir listede topladı. Yıldızların birçoğu gelirlerinin büyük bir oranını rol aldıkları filmlerin dışında sponsorluklardan ve kurdukları şirketlerden elde etti. İşte o liste...

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1- Jenna Jameson. Kamera karşısındaki kariyerine yıllar önce son vermesine rağmen ünlü porno yıldızının net serveti hala 30 milyon doların üzerinde.

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2- Tera Patrick. Net serveti 15 ile 17 milyon dolar arasında

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3- Jesse Jane. Net serveti 9 milyon dolar

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4- Traci Lords. Net serveti 7 milyon dolar

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5- Bree Olson. Net serveti 5 milyon dolar

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6- Lisa Ann. Net serveti 4.9 milyon dolar

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7- Katie Morgan. Net serveti 4.5 milyon dolar

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8- Jenna Haze. Net serveti 3.5 milyon dolar

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9- Audrey Bitoni. Net serveti 3.6 milyon dolar

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10- Sasha Grey. Net serveti 3 milyon dolar

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