Dünyanın en zengin kulüp sahipleri
Dünyanın en zengin iş adamları, futbol kulüplerini satın alarak yatırımlarını futbol üzerinden inşa etmeye başladı. İşte dünyanın en büyük kulüplerinin en zengin sahipleri...
27 Şubat 2021 11:16
110
Şeyh Mansur - Manchester City | 20 milyar dolar
210
Dietrich Mateschitz - RB Leipzig | 19 milyar dolar
310
Andrea Agnelli - Juventus | 14 milyar dolar
410
Dietmar Hopp - Hoffenheim | 13 milyar dolar
510
Roman Abramovich - Chelsea | 12 milyar dolar
610
Philip Anschutz - LA Galaxy 10 milyar dolar
710
Stan Kroenke - Arsenal | 9 milyar dolar
810
Nasır el-Halifi - Paris Saint-Germain | 8 milyar dolar
910
Zhang Jindong - Inter Milan | 7.6 milyar dolar
1010
Robert Kraft - New England Revolution | 6 milyar dolar
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