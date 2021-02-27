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Dünyanın en zengin kulüp sahipleri

Dünyanın en zengin iş adamları, futbol kulüplerini satın alarak yatırımlarını futbol üzerinden inşa etmeye başladı. İşte dünyanın en büyük kulüplerinin en zengin sahipleri...

27 Şubat 2021 11:16

110

Şeyh Mansur - Manchester City | 20 milyar dolar

210

Dietrich Mateschitz - RB Leipzig | 19 milyar dolar

310

Andrea Agnelli - Juventus | 14 milyar dolar

410

Dietmar Hopp - Hoffenheim | 13 milyar dolar

510

Roman Abramovich - Chelsea | 12 milyar dolar

610

Philip Anschutz - LA Galaxy 10 milyar dolar

710

Stan Kroenke - Arsenal | 9 milyar dolar

810

Nasır el-Halifi - Paris Saint-Germain | 8 milyar dolar

910

Zhang Jindong - Inter Milan | 7.6 milyar dolar

1010

Robert Kraft - New England Revolution | 6 milyar dolar

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