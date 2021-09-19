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Dünyanın en zengin 25 ailesi açıklandı

Bloomberg haber ajansı, 2021'de dünyanın en zengin 25 ailesini açıkladı. Haberde, söz konusu ailelerin, neredeyse 2 yıldır dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgınından ciddi anlamda etkilenmediği, aksine servetlerini korudukları belirtildi.

19 Eylül 2021 09:48

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Dünyanın en zengin ilk 25 ailesi şöyle:

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1. Walton ailesi Serveti: 238.2 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Walmart Inc & Sam's Club

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2. Mars ailesi Serveti: 141.9 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Mars

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3. Koch ailesi Serveti: 124.4 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Koch Industries

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4. Hermes ailesi Serveti: 111.6 milyar dolar Ülke: Fransa Şirket: Hermes

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5. Al Suud ya da Suud ailesi Serveti: 100 milyar dolar Ülke: Suudi Arabistan Suudi Arabistan'ın kraliyet ailesinin serveti milyar dolar. Listede bulunan tek Arap aile.

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6. Ambani ailesi Serveti: 93.7 milyar dolar Ülke: Hindistan Şirket: Reliance Industries

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7. Wertheimer ailesi Serveti: 61.8 milyar dolar Ülke: Fransa Şirket: Chanel S.A.

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Johnson ailesi Serveti: 61.8 milyar dolar Ülke: ABD – Boston Şirket: Fidelity Investments

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9. Thomson ailesi- Serveti: 61.1 milyar dolar Ülke: Kanada Şirket: Thomson Reuters

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10. Boehringer&von Baumbach ailesi Serveti: 59.2 milyar dolar Ülke: Almanya Şirket: Boehringer Ingelheim

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11. Cargill-Macmillan Ailesi Endüseryal alanda faaliyet gösten Cargill Inc şiretinin sahibi olan ABD'li ailenin serveti milyar dolar. Serveti: 51.6 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Cargill Inc

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12. Albrecht Ailesi Serveti: 51 milyar dolar Ülke: Almanya Şirket: Aldi

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13. Lauder ailesi Serveti: 49.3 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Estee Lauder

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14. Hoffman-Oeri Ailesi Serveti:47.3 milyar dolar Ülke: İsviçre Şirket: Hoffmann-La Roche

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15. Mulliez Ailesi – Fransa Serveti: 45.9 milyar dolar Ülke: Fransa Şirket: Auchan

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16. Quandt Ailesi Serveti: 42.3 milyar dolar Ülke: Almanya Şirket: BMW AG

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17. Dassault Ailesi Serveti: 41.9 milyar dolar Ülke: Fransa Şirket: Dassault Group

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18. Newhouse ailesi Serveti: 41.6 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Advance Publications

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19. Van Damme, de Spoelberch,&de Mevius Ailesi Serveti: 40.2 milyar dolar Ülke: Belçika Şirket: Anheuser-Busch InBev SA/NV

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20. Cox Ailesi Serveti: 38.6 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Cox Enterprises, Inc

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21. Rausing Ailesi Serveti: 35.9 milyar dolar Ülke: İngiltere Şirket: Tetra Laval

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22. Kwok Ailesi Serveti: 35.6 milyar dolar Ülke: Hong Kong Şirket: Sun Hung Kai Properties

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23. Pritzker Ailesi Serveti: 35.3 milyar dolar Ülke: ABD Şirket: Hyatt Hotels & Marmon Group

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24. Ferrero Ailesi Serveti: 34.5 milyar dolar Ülke: İtalya Şirket: Ferrero

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25. Johnson Ailesi Serveti: 33.8 milyar dolar Ülke: ABD- Wisconsin Şirket: S. C. Johnson & Son

En zengin 25 ailebloombergCovid-192021
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