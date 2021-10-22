Dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesinin ilk 20 ismi!
Ranker'da herkesin oylamasıyla yapılan dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 anketi sonuçlandı.
22 Ekim 2021 15:35
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Ranker'da herkesin oylamasıyla yapılan dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 anketi sonuçlandı. İlk 20'nin açıklandığı listede Türkiye'den hangi isimler yer aldı? Oylamayla belirlenen liste sırasıyla şu şekilde:
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1- Chris Hemsworth Son yılların yükselen yıldızlarından biri Chris Hemsworth, 11 Ağustos tarihinde Melbourne, Avustralya'da doğdu. 33 yaşındaki Hemsworth, aslan burcu. 2005 yılında "Home and Away" dizisiyle Avustralya'da en iyi genç erkek yetenek dalında Logie Ödülü aldı. 2009 yılında "Sytar Trek" filmiyle sinema dünyasına adım atan oyuncu aynı yıl yer aldığı "A Perfect Getaway" filminde 'Kale' karakterini canlandırdı. Marvel Comics'in süper kahramanı Thor'u canlandıran Hemsworth ayrıca; "Avcı: Kış Savaşı", Ghostbusters: Hayalet Avcıları, "Doktor Strange", "Denizin Ortasında" , "Hacker", "Tatil Zamanı", "Bilinmeze Doğru Star Trek", "Pamuk Prenses ve Avcı" gibi birçok filmde de yer aldı.
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2- Regé-Jean Page Regé-Jean Page, 1990 yılında Annesi İngiliz babası Zibwabwe’li bir çocuk olara dünyaya geldi. Zimbabwe’de doğan Page, 14 yaşında ailesi ile Londra’ya taşındı. Londra Drama Merkezi’nden 2013’te mezun oldu ve sahnede oyunculuğa başladı.2013 yılında Londra Drama Merkezi’nde eğitimini tamamlayan Page eğitiminin ardından oyunculuğa profesyonel olarak devam etti. Daha önce ilk kez 2004 yılında Troublemaker isimli kısa filmde Jay, 2005 yılında Casualty ve Casualty @ Holby City isimli dizide Daniel karakterine hayat verdi. 2013 yılında ilk defa profesyonel oyuncu olarak Fresh Meat isimli dizide dekan rolüne hayat verdi. 2018 yılına geldiğinde bir kıyamet sonrası filmi Mortal Engines’da da yer aldı. 2020 yılında ise drama filmi Sylvie’s Love’da Tessa Thompson’la birlikte rol aldı. Daha sonra Netflix için Shonda Rhimes yapımı dönem drama dizisi Bridgerton’da erkek başrolde Simon karakterine hayat verdi.
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3- Chris Evans 13 Haziran 1981 tarihinde ABD, Massachusetts’de doğan ve tam adı Christopher Robert Evans olan ünlü oyuncunun annesi Lisa Evans yönetmen, babası Robert Evans ise dişçidir. Evans, Lincoln - Sudbury Bölgesel Lisesi'nde okudu ardından New York'a taşındı ve Lee Strasberg Tiyatro Enstitüsü'ne katıldı. Chris Evans'ın ilk rolü Not Another Teen Movie'deki Jake WyIer karakteridir. Kaptan Amerika filmiyle tanınan Chris Evans, öncesindeyse Boston Public ve The Fugitive tv dizilerinde oynmıştır. Opposite Sex dizisinde ise bir bölüm rol alan Chris Evans'ın öne çıkan filmleri ise Yenilmezler 2, Kaptan Amerika: Kış Askerleri , A Many Splintered Thing, Snowpiercer, Katil, The Avengers.
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4- Tom Holland 1 Haziran 1996 tarihinde Londra'da dünyaya geldi. Holland, Londra'daki Kingston upon Thames'de, ebeveynlerinin ve küçük erkek kardeşlerinin evinin yakınında yaşıyor. Tessa adında mavi cins Staffordshire Bull Terrier'i var.Kendisine yedi yaşındayken disleksi teşhisi kondu. BRIT School'da tanıştığı oyuncu ve model Harrison Osterfield ile yakın arkadaşlardır. Holland'ın yer aldığı dört filmde Osterfield, onun kişisel asistanı olarak görev almıştır. Üç küçük erkek kardeşi ile birlikte, çeşitli hayır işleri için para toplayan Birleşik Krallık'taki The Brothers Trust adlı hayır kurumuna sponsorluk yapmaktadır. Steven Knight'ın yönettiği Locke filmindeki rolüyle tanınmıştı.Kıyamet Günü adlı yapımdaki performansı ile Dünya çapında birçok ödüle ve adaylığa layık görüldü.Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminde yer aldı ve Örümcek Adam: Eve Dönüş filminde Örümcek Adam-Peter Parker'ı canlandırdı.
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5- Michael B. Jordan Michael Bakari Jordan 9 Şubat 1987 doğumlu Amerikalı oyuncu. Jordan, 2006'dan sonra Los Angeles'ta yaşadı. Dinsel bir aile ortamında büyüdüğünden, kendisini daha çok "manevi" yönden düşünür. 2018'den itibaren, anne-babasıyla birlikte Sherman Oaks'ta satın aldığı evde yaşıyor. Jordan, aynı zamanda Japon çizgi filmlerinin, özellikle de Dragon Ball'un hayranı. Fruitvale Station filminde vurularak öldürülen aktivist Oscar Grant rolüyle tanındı.Daha sonra Rocky filmlerinin devamı niteliğindeki Creed'de boksör Adonis Creed'i ve Black Panther'de Erik Killmonger'ı oynadı. Her üç filmi de Ryan Coogler yazıp yönetti. Jordan televizyon dizilerinde ilk olarak HBO'da yayınlanan The Wire dizisindeki Wallace rolüyle göründü. Daha sonra ABC dizisi All My Children'da Reggie Montgomery ve NBC dizisi Friday Night Lights'da Vince Howard rolüyle tanındı. Jordan'ın sinema filmi performansı ise şöyle: Red Tails filminde, Maurice "Bumps" Wilson rolü, Chronicle filminde, Steve Montgomery rolü, That Awkward Moment filminde Mikey rolü ve Fantastic Four filminde Human Torch'u canlandırdı.
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6- Jason Momoa Joseph Jason Namakaeha Momoa 1 Ağustos 1979 ABD Hawaii doğumludur. Kariyerine modellikle başlayan oyuncu 1999 yılında ”Batwatch” dizisinde rol alarak ilk oyunculuk tecrübesini yaşadı. “Stargate: Atlantis” adlı dizide ‘Ronon Dex’ karakterini canlandıran oyuncu “Conon The Barbarian” adlı filmde ise başrolde oynadı. Jason Momoa’ya asıl ününü sağlayan ise “Game of Thrones” dizisindde canlandırdığı Khal Droga karakteri oldu. 2007 yılında oyuncu Lisa Bonet ile evlenen ve iki çocuğu olan Momoa ayrıca; Karga, Once Upon A Time In Venice, Justice League, Red Road, Batman v Superman: Adaletin Şafağı, Braven , Wolves, Debug gibi birçok dizi ve filmde rol aldı.
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7- Liam Hemsworth Liam Hemsworth 13 Ocak 1990 doğumlu Avustralyalı aktördür. Neighbours dizisinde Josh Taylor rolünde ve çocuk dizisi The Elephant Princess'de "Marcus" rolünde oynamıştır. 2010'da Amerikan yapımı Son Şarkı (The Last Song) filminde rol aldı ve 2012'de Açlık Oyunları (The Hunger Games) filminde Gale Hawthorne karakterini canlandırdı.Hemsworth'ün abileri Chris ve Luke da oyuncudur.
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8- Dylan O’Brien 26 Ağustos 1991 New York doğumlu olan oyuncunun babası kamera operatörü annesi ise eski aktristir. Lise eğitimini New York Mira Costa’da tamamlayan Dylan O’Brien üniversite eğitimi için Syracuse Üniversitesine gitmeyi planladı fakat oyunculuk kariyeri için Los Angeles’a geldi. Teen Wolf dizisi ile tanıdığımız Dylan O’Brien “First Dates with Toby Harris” ve “New Girl” dizilerinde de rol almıştır. O’Brien’ın sinemada ise ilk kez 2012 yılında bir komedi filmi olan “High Road” ismindeki yapımda Jimmy karakterini canlandırmıştır. Başarılı aktör ardından “The First Time”, “The Internship” ve “The Maze Runner” serisinde yer almıştır.
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9- Sebastian Stan Sebastian Stan 13 Ağustos 1982, Rumen asıllı Amerikalı oyuncudur. Stan, 2011 çıkışlı İlk Yenilmez: Kaptan Amerika filmiyle başlayarak Marvel Sinematik Evreni'nde Bucky Barnes / Winter Soldier rolüyle dünya çapında tanındı. Daha sonra Kaptan Amerika: Kış Askeri (2014), Karınca Adam (2015), Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (2016), Black Panther (2018), Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (2018), Avengers: Endgame (2019) ve The Falcon and the Winter Soldier (2021) yapımlarında aynı karakteri canlandırdı. Yer aldığı televizyon dizileri arasında Dedikoducu Kız, Kings, Bir Varmış Bir Yokmuş ve Political Animals vardır. Sonuncusundaki performansıyla Bir Film/Mini Dizide En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dalında Eleştirmenlerin Seçimi Televizyon Ödülü'ne aday gösterildi. Yer aldığı filmler arasında Jonathan Demme'in komedi-drama filmi Sıradışı Anne ve Ridley Scott'ın bilim kurgu filmi Marslı mevcuttur. 2017'de biyografik 'Ben, Tonya' filminde Jeff Gillooly'yi canlandırdı.
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10- Harry Styles Harry Edward Styles 1 Şubat 1994, Worcestershire, İngiltere doğumlu. İngiliz şarkıcı, oyuncu, model, söz yazarı ve İngiliz-İrlandalı erkek müzik grubu One Direction üyesi. 2017 yılında "Harry Styles" adlı albümüyle solo kariyerini başlatttı, 2019 yılında da 3 Grammy adaylığı bulunan "Fine Line" adlı albümünü çıkardı ve 2021 yılında "En İyi Pop Solo Performans" kategorisinde Grammy aldı.
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11- Henry Cavill Henry William Dalgliesh Cavill 5 Mayıs 1983 doğumlu İngiliz oyuncu. Monte Kristo Kontu, Yıldız Tozu filmlerinde rol alan Cavill; 2007'den 2010' a kadar 1.Suffolk Dükü Charles Brandon'ı bir Showtime dizisi olan The Tudors'da canlandırdı. 2012 yapımı Zack Synder'in yönettiği Man of Steel ve Batman v Superman filmlerinde Superman karakterini oynadı. 2015 yapımı Guy Ritchie yönetmen koltuğunda oturduğu Kod adı: U.N.C.L.E filminde Napoleon Solo karakterine hayat verdi. The Witcher adlı dizide Riviyalı Geralt rolünü canlandıran Cavill, ayrıca Enola Holmes adlı filmde Sherlock Holmes rolünü üstlendi.
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12-Tom Hiddleston Tom Hiddleston 9 Şubat 1981 Westminster, Londra doğumlu İngiliz dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu. Thor, Yenilmezler ve Aşkın Karanlık Yüzü adlı filmlerdeki rolleriyle tanındı. Oxford Dragon Okulu ve Eton Koleji'nde eğitim aldı. Bir kız kardeşi ve ablası vardır.
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13-Ryan Reynolds Ryan Rodney Reynolds 23 Ekim 1976, Vancouver, Britanya Kolumbiyası, Kanada doğumlu dizi ve sinema oyuncusudur. Ünlü aktris Scarlett Johansson'la 2008 yılından beri evliydi ancak Ocak 2011'de boşandılar. Aktörün üç erkek kardeşi vardır bunların ikisi polistir. Ryan Reynolds, kardeşleri arasında en küçük olandır
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14-Paul Walker Paul William Walker 12 Eylül 1973 Glendale, Kaliforniya doğumlu Amerikalı sinema oyuncusu. Glendale’de büyüyen Walker, ilk önce Alfred Nobel Okulu‘na ardından Foreman Lisesi‘ne devam etti. 1991‘de mezun olmasının ardından deniz biyolojisi okudu. Eskiden modellik yapan aktör 2001 yapımı “Hızlı ve Öfkeli” (Fast and Furious) filminde canlandırdığı polis memuru Brian O’Conner rolüyle müthiş bir üne kavuştu. Kendisinden küçük Caleb ve Cody adında iki erkek kardeşi ve Ashlie adında bir kız kardeşi ve Meadow Rain isimli bir kızı var. 30 Kasım 2013 tarihinde Kaliforniya'da arkadaşının kullandığı aracın aşırı hız nedeniyle kontrolünü kaybedip bir ağaca çarpması sonucunda arkadaşıyla beraber hayatını kaybetti.
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15- Adam Driver Adam Douglas Driver, 19 Kasım 1983 doğumlu Amerikalı oyuncu. Star Wars: Güç Uyanıyor filminde Kylo Ren (doğum ismi Ben Solo) isimli kurgusal karakteri canlandırarak tanınmıştır.
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16-Ian Somerhalder Ian Joseph Somerhalder, 8 Aralık 1978 doğumlu Amerikalı oyuncu, model ve yapımcı. Lost dizisindeki Boone Carlyle ve The Vampire Diaries dizisindeki Damon Salvatore karakterleriyle tanındı.
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17-Johnny Depp John Christopher Depp, 9 Haziran 1963 doğumlu Amerikalı oyuncu, yapımcı ve müzisyen. Depp, sinema kariyerine 20 yaşındayken 1980’li yılların efsane filmi Elm Sokağı Kabusu (A Nightmare on Elm Street)’ndaki Glen Lantz rolüyle başladı. On kere Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildi. Sweeney Todd: Fleet Sokağı'nın Şeytani Berberi filmindeki Demon Barber rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Akademi Ödülü'ne aday gösterildi. Depp, "Dünyanın en büyük film yıldızlarından biri" olarak kabul edilmektedir.
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18-Robert Downey Jr. 4 Nisan 1965 New York, Manhattan doğumlu olan Robert Downey Jr. Yahudi asıllı bir aileden gelmektedir. Genç yaşta tanıştığı uyuşturucu nedeniyle devam ettiği hiçbir okulu tamamlayamayan Downey Jr.’ın şansı sinema ve televizyonda döner. Çeşitli filmlerde rol aldıktan sonra Saturday Night Live ekibinde yıldızı parlar. Tuff Turf (1985), Tuhaf Bilim (1985) ve True Believer (1989) gibi filmlerinin ardından esas patlamasını ise Oscar’a aday gösterildiği Chaplin filmiyle yapar. 90’lı ve 2000’li yıllarda rol aldığı yapımların yanı sıra tekrarlayan uyuşturucu bağımlılığı ile de gündemden düşmeyen Robert Downey Jr. 2008’de Tropic Thunder ile bir kez daha Oscar’a aday gösterilir. Aynı yıl yeniden başlayan Iron Man serisi ile sahalara geri döndüğünü kanıtlayan Robert Downey Jr. kariyerinin bu ikinci döneminde kelimenin tam anlamıyla altın çağını yaşamaktadır. 2004’te ise ilk ve tek albümü olan “The Futurist”’i çıkarmıştır.
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19-Paul Rudd Paul Stephen Rudd, 6 Nisan 1969), Amerikalı oyuncu, komedyen ve senarist. Genellikle komedi filmlerinde görülür,bunlardan en bilinenleri; Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004), The 40-Year-Old Virgin (2005), Knocked Up (2007), Forgetting Sarah Marshall (2008), I Love You, Man (2009), Dinner for Schmucks (2010),Our Idiot Brother (2011), The Perks of Being a Wallflower (2012) ve This Is 40 (2012). Televizyonda NBC dizisi Friends'te son iki sezon Phoebe Buffay'in sevgilisi ve gelecekteki kocası Mike Hannigan'ı canlandırdı. Tim and Eric'te de yer aldı.
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20-Keanu Reeves Keanu Charles Reeves 2 Eylül 1964, Lübnan doğumlu Kanadalı aktör, yapımcı, yönetmen ve müzisyen. Adının anlamı "Dağlardan esen rüzgâr"dır. Annesi ile babası Beyrut'ta bir gece kulübünde tanışmışlardır. Annesi İngiliz, babası Çin asıllı bir Hawaiilidir. Ancak kendisini Kanada'da büyüdüğü için Kanadalı saymaktadır. 3 ülkenin vatandaşlığına sahiptir. Oyunculuk kariyerine ilk kez Kanada'da "Hanging In" isimli bir yapımla başladı. 1980'ler boyunca çeşitli reklamlarda (bir tanesi Coca-Cola için) rol aldı. Ayrıca yapımcılığını CD Projekt Red'in üstlendiği Cyberpunk 2077 isimli oyunda Johnny Silverhand karakterini canlandırdı. Baş rolünde Reeves'ın dayer aldığı The Matrix serisinin dördüncü filmi olan The Matrix Resurrections 22 Aralık 2021 tarihinde vizyona girmesi planlanıyor.
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Ranker'ın dünyanın en yakışıklı erkekleri 2021 listesi