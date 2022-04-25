Türkiye'den bir müzenin de yer aldığı, dünyanın en tuhaf 15 müzesi;
25 Nisan 2022 14:30
115
Musluk Suyu Müzesi, Çin - Pekin'in merkezindeki bu eski boru ev, musluk suyunun tarihini gösteren bir müzeye dönüştürüldü. Dünyanın ilk musluk suyu şirketi olan İngshi Musluk Su Şirketi tarafından sermaye sağlanan müze, 130 gerçek nesneden oluşuyor.
215
Köpek Tasması Müzesi, İngiltere - Her yıl yaklaşık yarım milyon insanın ziyaret ettiği müzede, Orta Çağ'dan Viktorya dönemine kadar uzanan tarihî 100 köpek tasması sergileniyor. Kent'teki, Leeds Kalesi’nde bulunan bu müzedeki koleksiyonun, İrlandalı Ortaçağ bilgini John Hunt ve eşi Gertrude tarafından toplandığı öğrenildi. Müzede, avcıların Sadık yoldaşlarını korumak için tasarladığı, sivri uçlarla kaplı kalın demir yakalı tasmaların olduğu biliniyor.
315
Çim Biçme Makinesi Müzesi, İngiltere - Southport kentindeki dünyanın tek çim biçme makinesi müzesinde, Prens Charles ve Princess Diana gibi İngiltere’nin en ünlü insanlarından bazılarına ait çim biçme makineleri yer alıyor. Tüm geçmişi ile 200’den fazla restorasyona ev sahipliği yapıyor.
415
Saç Müzesi, Türkiye - Kapadokya, Avanos'da bulunan bu saç müzesinin oldukça ilginç bir hikâyesi var. Bir çömlekçi dükkanı olarak başlayan müze, kadın ziyaretçilerin ayrılırken birer tutam saç bırakmalarıyla 1979'dan beri 16 bin saç örneğine ulaşmış. Hikâyenin başlangıcı ise şu şekilde; Müzenin sahibi olan Avanoslu çömlek ustası Galip Körükçü, 35 sene önce Kapadokya'da tanıştığı Fransız bir kadından çok etkilenmiş ve aralarında duygusal bir bağ oluşmuş. Körükçü, 3 ay sonra Fransa'ya dönmek zorunda olan Fransız'dan ayrılmanın zorluğunu yaşarken kendisinden bir tutam saç istemiş ve saçı atölyenin duvarına asmış. Saçın hikâyesini dinleyen kadınlar, hikâyeden etkilenerek saçlarından bir tutam keserek Galip Körükçü'ye bırakmış. O günden bugüne, bir koleksiyon oluşmuş. 1998 yılında Guiness Rekorlar kitabına giren müzede, Muazzez Ersoy, Semra Özal, Pınar Aylin, Nurgül Yeşilçay, Selda Alkor ve İpek Tuzcuoğlu gibi ünlü isimlerin de saçlarının olduğu biliniyor.
515
Penis Müzesi, İzlanda - Müze 1997 yılında Sigurur Hjartarson adlı eski bir öğretmen tarafından kuruldu ve aynı zamanda yönetmen oldu. Temmuz 2006'da müzenin İzlanda sularında neredeyse nesli tükenmekte olan hayvanlar da dahil olmak üzere 245 korunmuş hayvan penisi örneği vardır.
615
Ekmek Müzesi, Almanya - Müzede, 6 bin yıllık ekmek tarihinden, Taş Devri'nden kalma eski fırın eserlerine kadar birçok tasvir var. 8 binden fazla eser olan müzede Salvador Dali, Many Ray ve Pablo Picasso’nun ‘’ekmek’’ konulu eserlerinin de olması dikkat çekiyor.
715
Hollywood oyuncularına ait İç Çamaşırı Müzesi, ABD - Frederick's Hollywood olarak da bilinen müzenin alt katı perakende satış için ayrılmışken, üst katında ise Tom Hanks'in "Forrest Gump"taki boxer şortlarından, "Beverly Hills 90210"un tüm kadrosunun iç çamaşırlarına kadar Hollywood yıldızlarının iç çamaşırları bulunuyor. Milton Berle'nin televizyon programında giydiği elbise ve Phyllis Diller tarafından kullanılan antrenman sütyeni gibi, erkekler tarafından giyilen kadın iç çamaşırları da var. Müze, 1992'de Los Angeles'taki ayaklanmalar sırasında yağmalandı ve eskiden Madonna'ya ait olan çok sevilen mor ve altın sütyeni de kayboldu. Ancak Frederick'in hayır kurumuna 10.000 dolar bağışlamasının ardından bir yedeği sağlandı.
815
Tuzluk ve Biberlik Müzesi, ABD - 35 yıl boyunca toplanan 22 bin örneği barındıran tuzluk ve biberlik takıntısı olan Andrea Ludden, 35 yıl boyunca 20 binden fazla örneği koleksiyonuna katmış. Eğitimli bir antropolog, çeşni dağıtıcılar hakkında bir çalışma yazıyor ve 22 binden fazla tuzluk ve biberlik setini, amaçları için özel olarak düzenlenmiş bir binada sergiliyor.
915
Tuhaflıklar Müzesi ‘’The Kunstkamera’’, Rusya - St Petersburg’da Neva Nehri Kıyısında, Vasilevsky Adasında yer alan Kunstkamera, Rusya’nın en eski müzesidir. Almanca “konst-kamer”, yani sanat odası anlamına gelen bu müzenin ismini “meraklar odası” “Nadir eşyalar odası”olarak da çevirmek mümkün. Ama asıl adı Kunstkamera Antropoloji ve Etnoğrafya Müzesi. İçinde farklı kültürlerden 2 milyona yakın sergiyi saklayan müzenin en ilgi çekici kısmı da anatomi bölümü.
1015
Uluslararası Kriptozooloji Müzesi, ABD - ‘'Gizli veya bilinmeyen hayvanların çalışması’' olarak bilinen Kriptozooloji, henüz yetis (Büyük Ayak), göl canavarları (Loch Ness Canavarı) ve deniz yılanları gibi bilim tarafından doğrulanmayan daha büyük biyolojik türleri araştırıyor.
1115
Momofuku Ando Hızlı Ramen Müzesi, Japonya - Müze, 2. Dünya Savaşı'nda hayatta kalan yoksullar için ucuz bir yiyecek yaratmaya çalışan, ramen eriştesinin yaratıcısı iş insanı Momofuku Ando adına yapılmış.
1215
Siriraj Tıp Müzesi, Tayland - Girişinde, kurucusunun iskeletinin bulunduğu müze, 1886’da kuruldu.Müzenin bulunduğu Siriraj Hastanesi, Tayland'ın en eski tıp enstitüsüdür. Hastane, tıp fakültesini bir araya getirerek öğrencilere ve öğrencilere bir yer olarak yerleştirmek için çeşitli ekipman ve belgeler topladı.
1315
Palyaço Müzesi, ABD - Sirk palyaçolarının albümlerinin yer aldığı müze, 1987’de kuruldu.
1415
Kalıcı Güzellik Müzesi, Malezya - Müzede metal halkalı uzayan boyunlardan, dudaklara disk yerleştirmeye ve ayağı küçük tahta ayakkabılarla bağlamaya kadar birçok kültüre ait farklı güzellik geleneği yer alıyor.
1515
Kırık Kalpler Müzesi, Hırvatistan - Zagreb’te bulunan müzede, eşinden ya da sevgilisinden ayrılanların bağışladığı, birlikteliklerine tanıklık etmiş yüzlerce farklı nesne dönüşümlü olarak sergileniyor.