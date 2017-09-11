Dünyanın en sağlıklı besinleri!

Kombucha - Araştırmacılara göre bu besinler diğerlerine oranla size daha iyi geliyor ve sağlığınızı korumaya yardımcı oluyor... Örneğin gut hastalığına ve çeşitli sindirim bozukluklarına iyi gelen kombucha, vücutta sağlıklı bir pH dengesi sağlıyor. Vücuttaki atık ve zehirli maddelerin suda çözülebilir hale gelerek atılmasına yardımcı oluyor.
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Ghee yağı - Hint mutfağına ait, gayet lezzetli ve sağlıklı bir yağ olan Ghee yağı, tuzsuz tereyağından elde ediliyor. Ghee bağırsak sağlığı, göz altı torbaları, cilt kuruluğu ve kırışıklığa karşı kullanılıyor.
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Harissa - Harissa Fas mutfağına ait acı bir baharat olması ile biliniyor. Harissa'nın kullanımı için çeşitli tarifler var fakat genellikle biber, sarımsak, zeytin yağı ve baharatla kullanılıyor.
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Keçi peyniri - Keçi peynirinde diğer peynir türlerine göre daha az yağ bulunuyor. Bu da keçi peynirini daha sağlıklı yapıyor. Bazı araştırmalara göre, inek sütüne kıyasla keçi sütü demir emilimini artırıyor.
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Patlamış mısır - Patlamış mısır çoğu zaman bir çerez gibi tüketiliyor. Ancak bilinin aksine patlamış mısır, yağlı çok fazla yağlı yapılmadığı sürece oldukça lifli bir besin maddesi.
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Hindistan cevizi - Hindistan cevizi en sağlıklı besin maddelerinden bir diğeri. Taşıdığı yüksek potasyum değeriyle kas gelişimine, hücrelerin ve dokuların düzgün çalışmasına büyük fayda sağlar. Magnezyum ve fosfor açısından oldukça zengindir. Bunun dışında sağlık açısından birçok faydası olan bileşenler içermektedir.
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Sığır eti - Organik sığır eti, iyi bir mineral, selenyum ve çinko kaynağıdır. Kolon kanseri riskini azaltmaya yardımcı olur. Yağsız sığır eti aynı zamanda bağışıklık sisteminin düzgün çalışması için gereklidir.
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Ton balığı - Bir araştırmaya göre, haftada 200 gram ton balığı tüketmek kalp hastalıkları riskini yüzde 36 oranında düşürüyor. Ton balığı yağ içeriği sâyesinde vücudu olumlu etkiliyor. Omega 3 yağları kardiyovasküler sistemin ve beynin sağlıklı çalışmasına katkıda bulunur.
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Spirulina - Pirulina yüksek besin değerine sahip ve sağlığa yararlı olduğu bilinen bir su yosunudur. Spirulina pek çok kişi tarafından kalp sorunları veya metabolizmayla ilgili şikayetler için önerilmektedir.
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Limon - C vitamini bakımından oldukça zengin olan limon, bağışıklık sitemi, kalp damar sağlığı açısından oldukça faydalıdır. Limonun antioksidan etkisi osteoartrit ve romatoid artritin yol açtığı rahatsızlıkları hafifletmek için de kullanılır.
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Soya peyniri - Genleriyle oynanmamış soyadan lesitini alınmadan ve hiçbir koruyucu ve katkı maddesi kullanılılmadan üretilen soya peyniri oldukça yararlı bir besin maddesidir. Soya fasulyesinden üretilen soya sütünün doğal maya ile mayalandırılması sonucu elde edilen bir peynirdir.
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Mor patates - Ülkemizde yeni keşfedilmeye başlanan mor patates, 7 bin yıl önce Güney Amerika’daki İnka Krallarına mahsus, Tanrıların yiyeceği olarak kabul edilmiştir. Şekerli bir tada sahip olan Mor Patates, antioksidan açısından çok zengin, beyaz patatesten on kat daha antioksidan içeren bir besin kaynağıdır.
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İstiridye - İstiridye, içerisindeki yüksek oranlı çinko sayesinde, sperm kalitesini artırır ve cinsel istek uyandırıyor. İstiridyeler protein açısından büyük bir kaynak olmanın yanısıra omega-3, kalsiyum da bulunduruyor.
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Mango - 100 gram mango ile günlük A vitamini ihtiyacınızın yüzde 25’ini karşılayabilirsiniz. Mango, özellikle gece körlüğünü ve göz kurumasını engellemede etkilidir. İçeriğinde yoğun olarak bulunan lif, pektin ve C vitamini sayesinde kolesterolü düşürücü etkiye de sahiptir.
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Çilek - Günlük C vitamini ihtiyacınızın neredeyse 1.5 katını çilek yiyerek alabilirsiniz. C vitamininin kalp ve damar hastalıklarını önlemeden, enfeksiyon ve virüslerle savaşmaya kadar pek çok işe yaradığı düşünüldüğünde çilek hastalıklarla savaşmak için iyi bir silah olabilir.
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Böğürtlen - Yol kenarlarında, korularda, ormanlarda sık rastlanan, dikenli bir ağacın meyvesi olan böğürtlenin faydaları saymakla bitmiyor. Böğürtlen organik asitler, mineraller ve C vitamini bakımından çok zengin.
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Enginar - A ve C vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, demir, magnezyum ve fosfor mineralleri açısından yüksek olan Enginar, karaciğer için çok faydalı. Karaciğeri koruyup ve karaciğer hastalıklarının daha çabuk iyileşmesini sağlıyor.
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Morina (Cod) balığı - Norveç’te yetişen Cod balığı (Morina) derin ve soğuk sularda yaşamayı seviyor. Az kılçıklı ve löp et şeklinde olan balık selenyum, sodyum ve potasyum açısından oldukça zengin. D ve B12 vitamini deposu olmasıyla da tercih sebebi oluyor.
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Pancar yaprağı - Pancar yaprağı A vitamini ve K vitamini bakımından oldukça zengindir.
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Mor lahana Araştırmalara göre mor karnabahardaki antikansorejen madde beyaz karnabahara oranla 200 kat fazla.