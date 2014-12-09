Dünyanın en sağlıklı 5 kenti

Singapur: Bir kenti sağlıklı kılan nedir? Farklı kuruluşların listesine giren bu kentler sağlık sistemi, toplu taşıma, yeşil alan gibi konulardaki yatırımları ve kararları ile dikkat çekiyor.
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Singapur 84 yaş ile de ortalama ömrün en uzun olduğu ülke olmanın yanı sıra bebek ölümleri oranının da en düşük olduğu ülkelerden biridir. Ayrıca dünyanın en iyi sağlık hizmetlerine sahip ülkeler arasındadır.
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En temiz caddeler oradadır. Kitle ulaşım araçları günde iki milyon yolcuya hizmet verir. Parkları ve bahçeleriyle ünlü bu ada-kent ülkede, İnsanların iş hayatı ile özel hayatı arasında da ideal bir denge vardır.
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Tokyo: Dünyanın en etkili ulaşım sistemlerinden biri Tokyo’dadır. Günde üç milyon insan bu sistemi kullanır. Dünya Bankası rakamlarına göre, Tokyo’da kişi başına düşen karbondioksit salınımı 4,9 ton iken, Pekin’inki 10,8, Singapur’unki ise 7,8 ton dolayındadır
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İngiltere’de yayımlanan Guardian gazetesi 2012’de Tokyo’yu dünyanın en sağlıklı ikinci kenti olarak yazdı. Ortalama ömür 84,19 yıldır. Bunun yüksek olmasını sağlayan faktörler arasında kamu sağlığına yapılan yatırımların fazla olması, Japonların genel temizliği ve pirinç, balık ve sebzeye dayalı diyet sayılabilir.
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Perth: Economist dergisinin İstihbarat Birimi (EIU) tarafından 2013’te yapılan araştırmada Perth, “yaşanacak kentler” listesinde ilk 10’a girdi. Bu sınıflamada beş kriter temel alınmıştı: istikrar, sağlık sistemi, eğitim, altyapı ve kültür-çevre.
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Avustralya’da kadın Sağlığı adlı dergiye göre bu kent sağlıklı beslenme, ruh sağlığı, tıbbi sağlık ve yaşam doyum seviyesi bakımından en üstlerde yer alıyor. Kentte bisiklet kullanımı 1998-2009 yılları arasında yüzde 450 artış göstermiş.
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Kopenhag: Danimarka’nın başkenti Kopenhag bisiklet kültürü ve karbondioksit salınımındaki düşüş nedeniyle dünyanın en sağlıklı kentleri listesinde yerini alıyor. Hükümet 2025’te kentin karbon bakımından nötr hale gelmesini hedefliyor. Kentteki Dronning Louises Köprüsü günde 36 bin yolcusuyla dünyanın en yoğun bisiklet güzergahıdır.
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Monako: Fransız Rivierası’nda prenslikle yönetilen bu şehir devleti, 2 km karelik alanı ile dünyanın nüfus yoğunluğu en fazla olan ülkesidir. 89,6 yıl ile dünyanın en uzun ortalam ömrüne sahiptir. Çok sayıda milyoner ve milyarderleri vardır.
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Dünya Sağlık Örgütü 2000 yılında Monako’nun sağlık sistemini dünya sıralamasında 13. sıraya yerleştirmişti. Karbon salınımını sınırlamak için elektrikli otomobili yaygınlaştırmanın yanı sıra başka girişimlerde de bulunulmuştur.