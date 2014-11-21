Dünyanın en pahalı 10 caddesi açıklandı; üçü İstanbul'dan
21 Kasım 2014 12:03
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Gayrimenkul firması Cushman& Wakefield'in 65 ülkenin 330 caddesindeki perakende kira rakamlarını incelediği araştırmaya göre İstiklal, Bağdat ve Abdi İpekçi dünyanın en pahalı caddeleri arasında ilk 10'a girdi.
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2013'ün sonundan 2014'ün eylül ayına kadar geçen 12 aylık sürede perakende kiralarının global olarak yüzde 2.4 arttığının belirtildiği araştırmada, kira rakamları en hızlı yükselen cadde ise İstiklal Caddesi oldu. Araştırmanın 'en pahalı perakende lokasyonları' sıralamasında ise Türkiye geçen yıla göre 9 sıra yükselerek 20'nciliğe yerleşti.
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Dünyada kiraların en hızlı yükselen caddesi ise yüzde 30 artışla San Francisco'da yer alan Union Square oldu. Burayı yüzde 27.3 artışla İstiklal Caddesi takip etti. Sıralamada Bağdat Caddesi yüzde 24.4 artışla altıncı, Abdi İpekçi ise yüzde 20.9 yükselişle 10'uncu sırada yer aldı.
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Dünyanın en pahalı alışveriş caddesi ise metrekaresi 29 bin 822 dolar ile New York 5. Cadde oldu. New York'u 23 bin 307 dolar ile Hong Kong Causeway Bay izledi. Paris Champs-Elysees ise geçen yılki yerini korudu ve 13 bin 255 dolarla üçüncü sırada yer aldı.
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Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'dan oluşan EMEA Bölgesi'nde en hızlı büyüyen ülke ise yüzde 15.6 ile Türkiye oldu.
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Güçlenen ve büyüyen orta sınıf, harcama oranlarındaki artış, iyi kalite alışveriş alanları ve pazara giren uluslararası perakende markalarının da desteğiyle bölge genelinde ve global olarak Türkiye, en güçlü büyümeyi sağlayan lokasyon olarak gösterildi.
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Büyümeyi sağlayan lokasyon olarak İstiklal Caddesi gösterirken onu İrlanda'nın Galway kentinde yer alan Shop Street ile Bağdat Caddesi takip etti. Ülkelerin alışveriş caddelerinin sıralandığı listede ayrıca Türkiye'den Ankara Kızılay Bulvarı, İstanbul Nişantaşı Vali Konağı ve İzmir Alsancak'a da yer verildi. (Kaynak: Sabah)