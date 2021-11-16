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Dünyanın en öğrenci dostu şehirleri belirlendi: İstanbul 9'uncu sırada

EduBirdie isimli internet sitesi, dünyada öğrenciler yaşabilecek en güzel 10 şehri derledi. EduBirdie’nin belirlediği 10 şehir arasında 9’uncu sırada İstanbul da yer aldı. (Kaynak: Le Figaro:)

16 Kasım 2021 11:06

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EduBirdie isimli internet sitesi, dünyada öğrenciler yaşabilecek en güzel 10 şehri derledi. EduBirdie’nin belirlediği 10 şehir arasında 9’uncu sırada İstanbul da yer aldı. İşte en öğrenci dostu 10 şehir:(Kaynak: Le Figaro:)

210

Londra-Britanya

310

Paris-Fransa

410

Moskova-Rusya

510

New York- ABD

610

Barselona-İspanya

710

Buenos Aires -Arjantin

810

Viyana-Avusturya

910

İstanbul-Türkiye

1010

Singapur

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