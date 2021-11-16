Dünyanın en öğrenci dostu şehirleri belirlendi: İstanbul 9'uncu sırada
EduBirdie isimli internet sitesi, dünyada öğrenciler yaşabilecek en güzel 10 şehri derledi. EduBirdie’nin belirlediği 10 şehir arasında 9’uncu sırada İstanbul da yer aldı. (Kaynak: Le Figaro:)
16 Kasım 2021 11:06
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EduBirdie isimli internet sitesi, dünyada öğrenciler yaşabilecek en güzel 10 şehri derledi. EduBirdie’nin belirlediği 10 şehir arasında 9’uncu sırada İstanbul da yer aldı. İşte en öğrenci dostu 10 şehir:(Kaynak: Le Figaro:)