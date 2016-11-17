Dünyanın en mutsuz kedisinin hikâyesi...

2016'nın sonlarına doğru gelirken, yürek burkan bir başka haber de ABD'den geldi. Bu hikaye neyse ki,şirin bir kedinin umut ve zafer hikayesi ile son buldu.
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Sarışın bir kedi olan BenBen bir gün Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Hayvanları Eziyetten Kurtarma Derneği- SPCA)'a başıboş bir şekilde bırakıldı.
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Kulaklarında derin kesiklerin ve omurgasında da kırıkların olduğu güzeller güzeli kedi yabani hayvanların saldırısına uğramıştı.
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BenBen'in suratındaki mutsuz görünümünün sebebi derisinde kalan fazlalık.
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BenBen'i kaldığı barınaktan bir aile sahiplendi. Ancak kısa bir süre sonra ciddi sağlık sorunlarının devam etmesi münasebetiyle BenBen tekrardan barınağa geri bırakıldı.
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Barınak da bu sebeple BenBen hakkında hazırladığı nihai raporda 'sahiplenemedi olarak' sonuç çıkararak hakkında ötenazi kararı aldı.
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BenBen, ötenazi için hazırlanıyorken veteriner kliniğinde çalışan bir kadın tarafından hayırseverlerin ilanlarının olduğu bir sitede görüldü. Kadın ve eşi, BenBen'in ötenazi kararının uygulanacağı günden bir gün evvel barınağa gitti ve tüm dökümanları hazırlayarak BenBen'i sahiplendiler. Daha sonra üçü beraber eve döndü.
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Veterinerlerin aktardığı bilgilere göre BenBen yemek yiyemeyecek, su içemeyecek ve de hareket edemeyecekti. Hattâ asla ve asla yürüyemeyecekti. Ancak BenBen için şaşkınlık yaratacak bir tedavi süreci uygulandı. Onu sahiplenen çiftin Reddit adlı internet sitesinde anlattığı hikayeye göre, evlerine gelir gelmez BenBen onlara sarıldı ve miyavlamaya başladı.
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Sürdürülen tedavilerinin ardından BenBen artık yürüyor. Hatta koşuyor ve kısa mesafelerde zıplıyor bile.