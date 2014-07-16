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Dünyanın en mutsuz ayısı Arturo için bir imza da sen ver

16 Temmuz 2014 20:09

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40 derece sıcaklıktaki görüntüleri dünya çapında bir kampanya başlattı.

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bunlatıcı sıcaklarda serinlemek için tek çaresi

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önündeki 50 santimetre derinliğinde

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olan havuz.

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İçlerinde ünlü şarkıcı Cher’in de bulunduğu aktivistler, doğduğundan beri bölme içinde tutulan ve 2 yıl önce ölen tek dostu Pelusa’dan başta kendi cinsinden hiçbir kutup ayısıyla karşılaşmamış olan Arturo

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tek çarenin ‘daha iyi koşullarda’ bir yere nakledilmesi olduğunu savunuyor

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Arturo için change.org üzerinden başlatılan

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kampanyanın link adresi için tıklayın

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http://chn.ge/1iPnCxA

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