Dünyanın en mutsuz ayısı Arturo için bir imza da sen ver
16 Temmuz 2014 20:09
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40 derece sıcaklıktaki görüntüleri dünya çapında bir kampanya başlattı.
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bunlatıcı sıcaklarda serinlemek için tek çaresi
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önündeki 50 santimetre derinliğinde
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olan havuz.
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İçlerinde ünlü şarkıcı Cher’in de bulunduğu aktivistler, doğduğundan beri bölme içinde tutulan ve 2 yıl önce ölen tek dostu Pelusa’dan başta kendi cinsinden hiçbir kutup ayısıyla karşılaşmamış olan Arturo
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tek çarenin ‘daha iyi koşullarda’ bir yere nakledilmesi olduğunu savunuyor