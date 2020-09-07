Ajans Press’in, macrotrends verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2020 yılında dünyanın en kalabalık şehirleri belli oldu. Tokyo’nun (Japonya) 37 milyon 393 bin nüfus ile ilk sıraya yerleştiği saptandı.
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2. 30 milyon 291 bin nüfus ile Delhi
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3. 27 milyon 58 bin ile Şangay
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4. Sao Paulo 22 milyon 43 bin
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5. Mexico City 21 milyon 782 bin
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6. Dakka 21 milyon 6 bi
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7. Kahire 20 milyon 901 bin
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8. Pekin 20 milyon 463 bin
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9. Mumbai 20 milyon 411
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10. Osaka 19 milyon 165 bin
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İstanbul ise bu listenin on dördüncü sırasında yer alırken, nüfusunun 15 milyon 190 bin olduğu saptandı. İstanbul bu yoğunluğu ile Moskova, Los Angeles, Paris ve Bangkok gibi birçok şehirden fazla nüfusa sahip olduğu ortaya çıktı.