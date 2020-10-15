Dünyanın en iyi 50 tatlısı

Sokağa çıkıp birine "Favori tatlınız ne?" diye sorduğumuzda herkes farklı bir cevap verecekti. Bizi şımartan Türk mutfağının ünü dünyanın en uzak noktalarına bile yayılmıştır. ABD'nın kırsal kesimlerinde bile fazla şerbetle yapılmış, tabanı yanmış baklava bulabilirisiniz. Tabii bu Türkiye'ye özel bir şey değil. İtalya'nın tiramisusu, ABD'nin çizkeki de globalleşmiş tatlılar arasındadır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hepimizin biraz stresli olduğu şu günlerde, Atlanta merkezli CNN dünyanın en iyi 50 tatlısını seçti. İşte dünyanın en güzel tatlıları; tavsiyeler CNN'den, nereden yiyeceğiniz seçmek sizden...
15 Ekim 2020 10:47
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Sokağa çıkıp birine "Favori tatlınız ne?" diye sorduğumuzda herkes farklı bir cevap verecekti. Bizi şımartan Türk mutfağının ünü dünyanın en uzak noktalarına bile yayılmıştır. ABD'nın kırsal kesimlerinde bile fazla şerbetle yapılmış, tabanı yanmış baklava bulabilirisiniz. Tabii bu Türkiye'ye özel bir şey değil. İtalya'nın tiramisusu, ABD'nin çizkeki de globalleşmiş tatlılar arasındadır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hepimizin biraz stresli olduğu şu günlerde, Atlanta merkezli CNN dünyanın en iyi 50 tatlısını seçti. İşte dünyanın en güzel tatlıları; tavsiyeler CNN'den, nereden yiyeceğiniz seçmek sizden...