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Dünyanın en iyi 50 tatlısı

Sokağa çıkıp birine "Favori tatlınız ne?" diye sorduğumuzda herkes farklı bir cevap verecekti. Bizi şımartan Türk mutfağının ünü dünyanın en uzak noktalarına bile yayılmıştır. ABD'nın kırsal kesimlerinde bile fazla şerbetle yapılmış, tabanı yanmış baklava bulabilirisiniz. Tabii bu Türkiye'ye özel bir şey değil. İtalya'nın tiramisusu, ABD'nin çizkeki de globalleşmiş tatlılar arasındadır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hepimizin biraz stresli olduğu şu günlerde, Atlanta merkezli CNN dünyanın en iyi 50 tatlısını seçti. İşte dünyanın en güzel tatlıları; tavsiyeler CNN'den, nereden yiyeceğiniz seçmek sizden...

15 Ekim 2020 10:47

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Sokağa çıkıp birine "Favori tatlınız ne?" diye sorduğumuzda herkes farklı bir cevap verecekti. Bizi şımartan Türk mutfağının ünü dünyanın en uzak noktalarına bile yayılmıştır. ABD'nın kırsal kesimlerinde bile fazla şerbetle yapılmış, tabanı yanmış baklava bulabilirisiniz. Tabii bu Türkiye'ye özel bir şey değil. İtalya'nın tiramisusu, ABD'nin çizkeki de globalleşmiş tatlılar arasındadır. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hepimizin biraz stresli olduğu şu günlerde, Atlanta merkezli CNN dünyanın en iyi 50 tatlısını seçti. İşte dünyanın en güzel tatlıları; tavsiyeler CNN'den, nereden yiyeceğiniz seçmek sizden...

251

Alfajores, Güney Amerika

351

Apfelstrudel (Elmalı strudel), Avusturya

451

Baklava, Türkiye

551

Kara orman pastası, Almanya

651

Burma, Türkiye ve Orta Doğu ülkeleri

751

Brownie, ABD

851

Cannoli, Sicilya

951

Kardemummabullar, İsviçre

1051

Cendol, Singapur

1151

Çikolata parçalı kurabiye, ABD

1251

Çikolatalı musse, Fransa

1351

Hindistan cevizli kek, ABD'nin güney eyaletleri

1451

Cornes de gazelle, Fas

1551

Crème Brûlée, Fransa

1651

Dan Tats, Hong Kong

1751

Donut, ABD

1851

Eszterhazy Torta, Macaristan

1951

Flan, Latin Amerika

2051

Gâteau Fondant au Chocolat, Fransa

2151

Gelato, İtalya

2251

Gulab Jamun, Hindistan

2351

Japon çizkeki, Japonya

2451

Kashata, Doğu Afrika

2551

Kifli, Macaristan

2651

Künefe, Levant

2751

Kouign Amann, Bretonya, Fransa

2851

Kulfi, Hindistan

2951

Limonlu tart, Fransa

3051

Linzer Torte, Avusturya

3151

M'hanncha, Fas

3251

Ma'amoul, Orta Doğu

3351

Mandazi, Güney Sudan

3451

Medovik, Rusya

3551

New York çizkeki, ABD

3651

Oliebollen, Hollanda

3751

Pavlova, Avustralya ve Yeni Zellanda

3851

Polvorónes; Latin Amerika, İspanya, Filipinler

3951

Kadayıf dolması, Orta Doğu

4051

Rigó Jancsi, Macaristan

4151

Safranlı dondurma, İran

4251

Susam topları, Çin

4351

Xue Hua Bing, Tayvan

4451

Ekşi vişne pie'yı, ABD'nin Ortabatı eyaletleri

4551

Lapa pilav ve mango, Tayland

4651

Toffee puding, Britanya

4751

Tarte Tatin, Fransa

4851

Tiramisu, İtalya

4951

Trileçe, Meksika ve Merkezi Amerika

5051

Trifle, Britanya

5151

Tub Tim Krob, Tayland

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