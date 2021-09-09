Dünyanın en iyi 37 şehri; İstanbul kaçıncı sırada?
09 Eylül 2021 10:43
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Dünyaca ünlü yeme-içme, seyahat ve eğlence dergisi Time Out, dünyanın en iyi 37 şehrini seçti. İşte İstanbul'un da yer aldığı liste:
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4. Kopenhag 5. New York 6. Montreal 7. Prag 8. Tel Aviv 9. Porto 10. Tokyo
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11. Los Angeles 12. Chicago 13. Londra 14. Barcelona 15. Melbourne
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16. Sidney 17. Shanghai 18. Madrid 19. Mexico City 20. Hong Kong
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21. Lizbon 22. Boston 23. Milano 24. Singapur 25. Miami
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26. Dubai 27. Pekin 28. Paris 29. Budapeşte 30. Abu Dabi
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31. Sao Paulo 32. Johannesburg 33. Roma 34. Moscova 35. Buenos Aires
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36. İstanbul 37. Bangkok
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