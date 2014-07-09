Dünyanın en ilkel kabilesinden ilk temas

Amazon'da yaşayan dünyanın en 'ilkel' kabilesi, modern dünyayla kendi isteğiyle ilişki kurdu. Uzmanların 'trajik' olarak adlandırdığı bu temas sonrasında, kabilenin bulaşıçı hastalıklardan etkilenmesinden endişe ediliyor. (Cumhuriyet)
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Amazon'da tamamen dışarıya kapalı olarak yaşayan ve bugüne değin yabancı insanlarla ilişki kurmayan bir kabile, kritik bir adım atarak modern toplumla tanıştı.
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'Dünyanın en ilkel kabilesi' olarak bilinen grup bu kararı kendi isteğiyle alırken, araştırmacılar kararı, 'trajik' olarak değerlendiriyor.
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Kabilenin varlığı uzun zamandır biliniyordu. Araştırmacılar, kabilenin varlığını keşfettikten sonra herhangi bir ilişki kurmamaya ve kabileyi rahatsız etmemeye özer gösterdiler. Kabileyle ilk tek temas, tesadüfen 1996 yılında yapıldı ve sonra herhangi bir ilişki kaydedilmedi.
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29 Haziran 2014 tarihinde, kendi istekleriyle, Brezilya hükümeti adına bilimsel araştırmalar yapan bir gruba yaklaşan ilkel kabile üyeleri, dostça bir temas kurdu.
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Kabilelerin modern toplumla teması sonrasında bulaşıcı hastalıklardan etkilenmelerinden ve bağışıklık sistemlerinin tanımadığı bazı hastalıklar nedeniyle riske girmelerinden endişe de ediliyor.
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Amazon'da bir bölgede, nüfusun yüzde 60'ı böyle bir bulaşıcı hastalık aktarımı sonrasında, grip ve boğmaca nedeniyle yaşamını yitirmişti.