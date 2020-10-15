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Dünyanın en ilginç yasakları

Telegraph gazetesi, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı'nın bildirisinden yola çıkarak, vatandaşlarının güvenli seyahat yapabilmesi için dünya üzerindeki çeşitli ülkelerden sıra dışı yasakları derledi

15 Ekim 2020 12:34

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Singapur'da temizliği sağlamanın bir yolu. Ayrıca çöp atmak ve duvar yazıları da yasaklanmıştır. Umumi tuvaletleri kullandıktan sonra sifonu çekmemek de yasadışıdır

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Birleşik Arap Emirlikleri'nde küfretmek yasak |Küfretmek ve küfür anlamına gelen çeşitli el hareketlerinde bulunmak Arap Emirlikleri'nde hiç hoş karşılanmıyor. Bu tür davranışlarda bulunan insanlar bazen hapse atılabiliyor veya sınır dışı edilebiliyorlar

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Japonya'da içinde Kodein maddesini barındıran ilaçları kullanmak veya bulundurmak yasak | Bu tür ilaçlarla yakalandığınız takdirde sınır dışı edilebilir veya gözaltına alınabilirsiniz

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Fransa'da halka açık yüzme havuzlarında bol şort ve mayolar yasak | Fransa'da halka açık yüzme havuzlarına gitmeden önce tekrar düşünün. Bu havuzlara bol kesim şort mayo ile giderseniz içeri alınmamanız yüksek ihtimal

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Granville'e fillerin girmesi yasak | Fransa'da Granville isimli bir kasaba, 2009 yılında sirklerle birlikte gelen fillerin kumsallarına dışkılamaları sebebiyle kumsallarına fillerin girişini yasakladı. Bu kanun hâlâ da geçerli

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Almanya'da otobanda benzininizin bitmesi yasak |. Almanya'da otoban kullanacağınızı bildiğiniz zaman depoyu fullemeyi unutmayın çünkü otobanda benzin bitmesi ve yolda kalmak ilginç bir şekilde yasalara aykırı

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İzlanda'da striptiz kulüpleri yasak | Striptiz ve kucak dansı 2010 yılından beri yasak kapsamında bulunuyor

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Avustralya'da tavşan beslemek yasak | Araştırma yapmak ve sihirbazlık için sahiplenme izni gerekiyor

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Fransa'da okul kafeteryalarında ketçap yasak | Çocuklar ketçabı haftada bir kez, patates kızartması ile tüketebiliyorlar

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Yunanistan'ın tarihi bölgelerinde topuklu giymek yasak | Kural dünyanın birçok yerinde birçok müzede de geçerli. Hatta bazı müzelerde ziyaretçileri için özel terlikler verilir

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