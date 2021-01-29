Supersonic otomobil Bloodhound satışa çıkarıldı

Kara üzerinde en yüksek hıza ulaşması için otomobil geliştirmeyi amaçlayan Bloodhound projesi, saatteki hızı 1000 kilometreye ulaşan bir araç üretmişti.
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Kalahari Çölü'nde yapılan hız denemesinde rekor kıran araç şimdi satılık. Aracın satış fiyatı ise açıklanmdı.
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Aracın üzerinde bulunan motor otomobillerdekilerden farklı, bir Eurojet motoru kullanılıyor. Bu jet motorun sağladığı 9 tonluk itiş gücünün üstüne yaklaşık 4-5 tonluk bir itiş kuvveti daha eklenmesi gerekiyor. Bunun için gereken meblağın ise 8 milyon pound civarında olduğu belirtiliyor.
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Aracın şu andaki en yüksek hızı 1010 km/saat seviyesinde. Daha önce saatte 965 kilometre hız limitini aşabilen yalnızca 7 farklı otomobil olmuştu. Yakın zamanda yapılan incelemelerde toplanan verilere göre Bloodhound, saatte 1280 kilometrenin üzerinde hıza erişebiliyor.
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Aracın yatırımcı bulamaması halinde gideceği yer ise bir müze olacak ancak müze son ihtimal olarak görülüyor. Kaldı ki anlaşma yalnızca aracı değil, projeyi ilerletmeye çalışan firma olan Grafton LSR'ın tamamını kapsıyor.