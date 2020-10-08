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Dünyanın en havalı semtlerini seçtiler; listede Türkiye de var

08 Ekim 2020 11:19

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Dünyanın en havalı semtlerini seçtiler; listede Türkiye de var

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İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı. Listenin bir numarasında Barcelona'nın Esquerra De L'Eixample semti yer alırken, Türkiye'den de 1 yer listede yer aldı.

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10- Marrickville - Sidney / Avustralya

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9- Haut-Marais - Paris / Fransa

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8- Dennistoun - Glasgow / İskoçya

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7- Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu - Shanghai / Çin

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6- Wedding - Berlin / Almanya

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5- Yarraville - Melbourne / Avustralya

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4- Bedford-Stuyvesant - New York / ABD

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3- Sham Shui Po / Hong Kong

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2- Downtown - Los Angeles / ABD

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1- Esquerra de l’Eixample - Barselona / İspanya

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39- Arnavutköy - Beşiktaş / Türkiye | 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul'un Beşiktaş'ta yer alan Arnavutköy semti girdi.

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