Dünyanın en havalı semtlerini seçtiler; listede Türkiye de var
08 Ekim 2020 11:19
113
Dünyanın en havalı semtlerini seçtiler; listede Türkiye de var
213
İngiltere merkezli seyahat dergisi Time Out, dünyanın en havalı semtleri listesini yayınladı. Listenin bir numarasında Barcelona'nın Esquerra De L'Eixample semti yer alırken, Türkiye'den de 1 yer listede yer aldı.
313
10- Marrickville - Sidney / Avustralya
413
9- Haut-Marais - Paris / Fransa
513
8- Dennistoun - Glasgow / İskoçya
613
7- Shaanxi Bei Lu/Kangding Lu - Shanghai / Çin
713
6- Wedding - Berlin / Almanya
813
5- Yarraville - Melbourne / Avustralya
913
4- Bedford-Stuyvesant - New York / ABD
1013
3- Sham Shui Po / Hong Kong
1113
2- Downtown - Los Angeles / ABD
1213
1- Esquerra de l’Eixample - Barselona / İspanya
1313
39- Arnavutköy - Beşiktaş / Türkiye | 40 semtin yer aldığı listeye Türkiye'den sadece İstanbul'un Beşiktaş'ta yer alan Arnavutköy semti girdi.