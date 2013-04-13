Dünya'nın en hafif maddesi

Çin'in Jeciang Üniversitesi'nden bilim insanları, 'karbon aerojel' adında aşırı hafif bir madde üretti. Bunun bugüne kadar üretilen en hafif madde olduğu iddia ediliyor.
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Süngerimsi maddeyi üretmek için Profesör Çao Gao'nun başkanlığında bir ekip, karbon nanotüp ve grafen solüsyonunu dondurarak kuruttu. Ortaya çıkan madde, 2012'de Alman araştırmacıların ürettiği rekor hafiflikteki grafen aerojelden biraz daha hafifti.
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Bu madde o kadar hafif ki yeşil kirpi darısı olarak bilinen bitki hiç bükülmeden üzerinde taşıyabiliyor. Madde katı olmakla birlikte gözenekleri hava ile dolu olduğundan minimal yoğunluğa sahip. Araştırma 'Advanced Materials' dergisinde yayımlandı.
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Yeni aerojel madde, bu fotoğrafta görülen ve yapay köpük stirofomdan 100 kat daha hafif olan metal mikro örgü gibi hafif maddeler listesindeki yerini aldı. Californialı bir ekibin geliştirdiği bu madde, içi boş ve iç içe geçmiş borulardan oluşuyor ve aşırı baskıya tabi tutulduğunda bile özelliğini koruyor.
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Profesör Çao, karbon aerojelin petrol sızmalarını temizlemede, suyun ve havanın arıtılmasında kullanılabileceğini belirtiyor. Çao, dondurarark kurutma yönteminin ise geleneksel yöntemlerden daha kolay olduğunu ifade ediyor.
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Kırılgan görünüşüne rağmen aerojel yüksek esnekliğe sahip; bastırılıp bırakılınca eski halini alıyor. Yağ emme kapasitesi kendi ağırlığının 10 katı olan normal maddelere kıyasla bu yeni madde 900 kat yağ emebiliyor.