Dünyanın en güzel ve en teknolojik gözleri kimin?

Black Soldier Fly isimli bir sinek türü. Bir yüzeye oturmak için harcadığı yüksek enerjiden dolayı gözlerinde bu su damlaları oluşmuş.
28
Ağaç kurbağasının gözleri dinlenirken yarı açıktır.
38
Hayvanlar arasında en karmaşık gözlere sahip olan Mantis Karidesi'nin gözleri
48
Kabuğunun kenarında yüzlerce gözü olmasına rağmen, bu dev midyenin görüşü çok zayıftır. İğne deliği gibi olan bu gözler çok az lense sahip ya da gözlerin hiç lensi yoktur. Bu nedenle gördüklerinin çözünürlüğü düşüktür
58
Yemen Bukalemunu'nun gözleri birbirinden bağımsız hareket eder. Görüş açısı 360 derecedir
68
Boynuz gagalı kuşa ait olan bu gözlerin uzun kirpikleri gözleri yoğun güneş ışığından koruyor. Bu kuşlar çok kuvvetli bir dürbün görüşüne sahip olmakla birlikte gagalarının uçlarını bile görebilirler
78
Burgonya Salyangozu'nun tek bir lens bulunan oldukça basit gözleri var
88
Zıplayan örümceğin dördü yüzünde ve diğer dört tanesi de başının üzerinde olmak üzere toplam 8 göz bulunuyor. Bu gözler geniş bir renk gamını görebilen 4 çeşit reseptör hücrelerine sahip.