Dünyanın en güvenilir şehirleri açıklandı; listede Türkiye'den de bir şehir var
28 Ocak 2021 14:02
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Kitle kaynaklı bir küresel veritabanı olan Numbeo, toplamda 431 şehrin değerlendirildiği Numbeo Güvenlik Endeksi'nde dünyanın en güvenli şehirlerini sıraladı.
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Güvenlik endeksinde 88,46 puan alan Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi şehri, Numbeo tarafından dünyanın en güvenli şehri seçildi.
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Numbeo’ya göre dünyanın en güvenli 10 şehrinden üçü, Birleşik Arap Emirlikleri’nde yer alıyor. Avrupa’dan yalnızca üç şehrin bulunduğu listede Türkiye’den de Eskişehir, 82,42 güvenlik endeksi ile Numbeo tarafından dünyanın en güvenli 8. şehri olarak listeleniyor.
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Numbeo Güvenlik Endeksi’ne göre dünyanın en güvenli 10 şehri Abu Dhabi - Birleşik Arap Emirlikleri Doha - Katar Taipei - Tayvan Quebec City - Kanada Zürih - İsviçre Sharjah - Birleşik Arap Emirlikleri Dubai - Birleşik Arap Emirlikleri Eskişehir - Türkiye Münih - Almanya Trieste - İtalya
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Umbeo Güvenlik Endeksi’ne göre Türkiye’nin en güvenli şehirleri Eskisehir (Dünyada 8.) Antalya (Dünyada 61.) Bursa (Dünyada 74.) İzmir (Dünyada 77.) Ankara (Dünyada 182.) İstanbul (Dünyada 263.)