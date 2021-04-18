Dünyanın en güçlü ve en kötü pasaportları açıklandı
18 Nisan 2021 10:37
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Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarını inceledi ve 2021 yılın en güçlü pasaportlarını açıkladı.
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Listede Türkiye 111 varış noktasıyla 52. sırada yer aldı.
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2021 en güçlü pasaportlar: 1. Japonya (193 varış noktası)
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3. Almanya, Güney Kore (191)
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4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (190)
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5. Avusturya, Danimarka (189)
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6. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç (188)
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7. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (187)
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8. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta, Norveç (186)
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9. Avustralya, Kanada (185)
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10. Macaristan, Litvanya, Polonya, Slovakya (183)
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En kötü pasaportlar: 102. Kuzey Kore (39 varış noktası)
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