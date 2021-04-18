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Dünyanın en güçlü ve en kötü pasaportları açıklandı

18 Nisan 2021 10:37

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Henley Pasaport Endeksi, ülkelerin pasaportlarını inceledi ve 2021 yılın en güçlü pasaportlarını açıkladı.

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Listede Türkiye 111 varış noktasıyla 52. sırada yer aldı.

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2021 en güçlü pasaportlar: 1. Japonya (193 varış noktası)

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2. Singapur (192)

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3. Almanya, Güney Kore (191)

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4. Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (190)

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5. Avusturya, Danimarka (189)

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6. Fransa, İrlanda, Hollanda, Portekiz, İsveç (188)

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7. Belçika, Yeni Zelanda, İsviçre, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri (187)

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8. Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta, Norveç (186)

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9. Avustralya, Kanada (185)

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10. Macaristan, Litvanya, Polonya, Slovakya (183)

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En kötü pasaportlar: 102. Kuzey Kore (39 varış noktası)

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103. Nepal (38)

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104. Filistin (37)

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105. Somali (34)

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106. Yemen (33)

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107. Pakistan (32)

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108. Suriye (29)

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109. Irak (28)

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110. Afganistan (26)

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