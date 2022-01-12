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Dünyanın en güçlü pasaportları

12 Ocak 2022 16:13

112

Henley Pasaport Endeksi, vizesiz seyahat hakkına sahip ülke sayısına göre dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. İşte o lşste:

212

Japonya, Singapur (192)

312

Almanya, Güney Kore (190)

412

Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (189)

512

Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç (188)

612

İrlanda, Portekiz (187

712

Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD (186)

812

Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185)

912

Macaristan, Polonya (183)

1012

Litvanya, Slovakya (182)

1112

Estonya, Slovenya (181)

1212

50. Türkiye (110) - Yayımlanan verilere göre Türkiye, toplam 110 noktaya vizesiz seyahat imkânıyla dünyanın en güçlü 50. pasaportu konumunda yer alıyor.

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