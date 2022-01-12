Dünyanın en güçlü pasaportları
12 Ocak 2022 16:13
112
Henley Pasaport Endeksi, vizesiz seyahat hakkına sahip ülke sayısına göre dünyanın en güçlü pasaportlarını açıkladı. İşte o lşste:
212
Japonya, Singapur (192)
312
Almanya, Güney Kore (190)
412
Finlandiya, İtalya, Lüksemburg, İspanya (189)
512
Avusturya, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç (188)
612
İrlanda, Portekiz (187
712
Belçika, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Birleşik Krallık, ABD (186)
812
Avustralya, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Malta (185)
912
Macaristan, Polonya (183)
1012
Litvanya, Slovakya (182)
1112
Estonya, Slovenya (181)
1212
50. Türkiye (110) - Yayımlanan verilere göre Türkiye, toplam 110 noktaya vizesiz seyahat imkânıyla dünyanın en güçlü 50. pasaportu konumunda yer alıyor.
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