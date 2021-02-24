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Dünyanın en gözde plajları açıklandı; listede Türkiye'den de bir plaj var

24 Şubat 2021 15:39

18

TripAdvisor'ın yaptığı oylama sonucunda 2021 yılının en gözde plajları sıralandı. Dünyanın ve Avrupa’nın en gözde plajları olmak üzere ikiye ayrılan listelerde 25’er plaj yer aldı.

28

Dünyada ilk üç sıra: Whitehaven Beach – Avustralya

38

Santa Maria Beach – Küba

48

Baia do Sancho – Brezilya

58

Avrupa'da ilk üç sıra: Spiaggia dei Conigli – İtalya

68

Playa de Cofete – İspanya

78

Praia da Falésia – Portekiz

88

Avrupa’daki listeye Türkiye’den de bir plaj girdi. Alanya’daki Kleopatra Plajı 22. sırada kendine yer buldu.

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