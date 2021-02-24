Dünyanın en gözde plajları açıklandı; listede Türkiye'den de bir plaj var
24 Şubat 2021 15:39
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TripAdvisor'ın yaptığı oylama sonucunda 2021 yılının en gözde plajları sıralandı. Dünyanın ve Avrupa’nın en gözde plajları olmak üzere ikiye ayrılan listelerde 25’er plaj yer aldı.
28
Dünyada ilk üç sıra: Whitehaven Beach – Avustralya
38
Santa Maria Beach – Küba
48
Baia do Sancho – Brezilya
58
Avrupa'da ilk üç sıra: Spiaggia dei Conigli – İtalya
68
Playa de Cofete – İspanya
78
Praia da Falésia – Portekiz
88
Avrupa’daki listeye Türkiye’den de bir plaj girdi. Alanya’daki Kleopatra Plajı 22. sırada kendine yer buldu.
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