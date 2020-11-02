Dünyadaki en fantastik 10 yapı
Mimarisinin diğerlerinden farklı olmasıyla dikkat çeken binalar, dünya genelinde tasarımlarıyla ilgi görüyor. İşte dünya genelindeki en fantastik 10 yapı:
02 Kasım 2020 16:00
110
Rusya'da Evolution Tower
210
Çin'de CCTV Headquarters
310
Suudi Arabistan'da Mekke Royal Clock Tower Hotel
410
Hong Kong'da Zhuhai-Macau Bridge
510
Çin'de Songjiang Hotel
610
ABD'de One World Trade Tower
710
Çin'de Shanghai Tower of Shanghai
810
Endonezya'da Regatta Hotel
910
Birleşik Arap Emirlikleri'nde Burj Khalifa
1010
World One / Hindistan
© Tüm hakları saklıdır.