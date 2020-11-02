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Dünyadaki en fantastik 10 yapı

Mimarisinin diğerlerinden farklı olmasıyla dikkat çeken binalar, dünya genelinde tasarımlarıyla ilgi görüyor. İşte dünya genelindeki en fantastik 10 yapı:

02 Kasım 2020 16:00

110

Rusya'da Evolution Tower

210

Çin'de CCTV Headquarters

310

Suudi Arabistan'da Mekke Royal Clock Tower Hotel

410

Hong Kong'da Zhuhai-Macau Bridge

510

Çin'de Songjiang Hotel

610

ABD'de One World Trade Tower

710

Çin'de Shanghai Tower of Shanghai

810

Endonezya'da Regatta Hotel

910

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Burj Khalifa

1010

World One / Hindistan

ETİKETLER

Regatta HotelBurj KhalifaMekke Royal Clock Tower HotelOne World Trade TowerABDÇinShanghai Tower of ShanghaiHong KongZhuhai-Macau BridgeRusyaEvolution TowerCCTV HeadquartersSuudi ArabistanEndonezyaBirleşik Arap Emirlikleri
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