İnsanlar terk etti, tabiat güzelleştirdi
01 Kasım 2013 16:10
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Dünyayı sanki sona ermiş ve terkedilmiş gibi gösteren farklı ülkelerden 34 fotoğraf karesi. Christ of the Abyss / San Fruttuoso, İtalya
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SS Ayrfield Kalıntıları / Homebush Limanı, Avustralya
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Gölde Balık Avlama Kulübesi / Almanya
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Terkedilmiş Wonderland Eğlence Park outside / Pekin, Çin
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Hafodunos Hall / Llangernyw, Kuzey Galler
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3- Kolmanskop / Namib Çölü
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Holland Island / Chesapeake Limanı
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North Brother Adası / New York
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Terkedilmiş Dome Evleri / Güneybatı Florida
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Sneem ve Kenmare arasındaki Kerry Way yürüyüş yolu / İrlanda
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Terkedilmiş Bıçaklı Değirmen / Fransa
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15. Yüzyıl Kilisesi / Black Forest, Almanya
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Aşk Tüneli / Ukrayna
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Ukrayna’daki Pripyat kasabası
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Pegasus Kalıntıları / McMurdo Sound, Antartika
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Lawndale Tiyatrosu / Chicago
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Angkor Wat, Kambodya/ Angkor Wat, dünyadaki en büyük Hindu tapınağı ve dini anıtıdır. Tapınak, daha sonra Kambodya’nın simgesi haline geldi ve milli bayrağında yer almıştır.
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Bulgar Komünist Parti Evi
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Bodiam Kalesi / Doğu Sussex, İngiltere
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Rusya Roket Fabrikası
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Maunsell Deniz Kaleleri / İngiltere
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Kalavantin Durg / Panvel, Hindistan
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Terkedilmiş Metro Deposu / Cincinnati
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Yat Batığı / Antartica
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Terkedilmiş Damıtım Evi / Barbados
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Michigan Merkez İstasyonu/ Michigan Merkez Demiryolu, yapımı sırasında, dünyadaki en uzun ray istasyonuydu.
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1984 Kış Olimpiyatları Kızak Pisti / Sarayevo...Kaynak: www. bilgimnette.com
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