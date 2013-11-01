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İnsanlar terk etti, tabiat güzelleştirdi

01 Kasım 2013 16:10

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Dünyayı sanki sona ermiş ve terkedilmiş gibi gösteren farklı ülkelerden 34 fotoğraf karesi. Christ of the Abyss / San Fruttuoso, İtalya

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SS Ayrfield Kalıntıları / Homebush Limanı, Avustralya

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Caco, İtalya

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Gölde Balık Avlama Kulübesi / Almanya

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Terkedilmiş Wonderland Eğlence Park outside / Pekin, Çin

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Hafodunos Hall / Llangernyw, Kuzey Galler

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3- Kolmanskop / Namib Çölü

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Holland Island / Chesapeake Limanı

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North Brother Adası / New York

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Terkedilmiş Dome Evleri / Güneybatı Florida

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Sneem ve Kenmare arasındaki Kerry Way yürüyüş yolu / İrlanda

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Terkedilmiş Bıçaklı Değirmen / Fransa

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15. Yüzyıl Kilisesi / Black Forest, Almanya

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Aşk Tüneli / Ukrayna

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Ukrayna’daki Pripyat kasabası

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Asuncion, Paraguay

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Pegasus Kalıntıları / McMurdo Sound, Antartika

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Lawndale Tiyatrosu / Chicago

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Angkor Wat, Kambodya/ Angkor Wat, dünyadaki en büyük Hindu tapınağı ve dini anıtıdır. Tapınak, daha sonra Kambodya’nın simgesi haline geldi ve milli bayrağında yer almıştır.

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Bulgar Komünist Parti Evi

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Bodiam Kalesi / Doğu Sussex, İngiltere

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Rusya Roket Fabrikası

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Maunsell Deniz Kaleleri / İngiltere

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Kalavantin Durg / Panvel, Hindistan

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Terkedilmiş Metro Deposu / Cincinnati

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Yat Batığı / Antartica

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Terkedilmiş Damıtım Evi / Barbados

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Michigan Merkez İstasyonu/ Michigan Merkez Demiryolu, yapımı sırasında, dünyadaki en uzun ray istasyonuydu.

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1984 Kış Olimpiyatları Kızak Pisti / Sarayevo...Kaynak: www. bilgimnette.com

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