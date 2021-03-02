Dünyanın en değerli futbolcuları açıklandı

En değerli 500 futbolcu açıklandı. KPMG'nin araştırmasına göre son 1 yılda en değerli 500 futbolcunun toplam değeri 2 milyar euro'dan fazla düştü.
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KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre; en değerli 500 oyuncunun değeri Şubat 2020-Şubat 2021 arasında 20 milyar 714 milyon euro'dan 18 milyar 515 milyon euroya düştü. Futbolcular yüzde 10,6 değer kaybetti.
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Dünyanın en değerli futbolcusu ise 15 milyon euro değer kaybetmesine rağmen 185 milyon euroyla Kylien Mbappe oldu.
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İkinci sırayı ise Raheem Sterling'i geride bırakan 125 milyon euroluk Harry Kane aldı.
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Sterling de 8 milyon euro değer yitirmesine rağmen 125 milyon euroyla üçüncü sırada yer alıyor.