Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7'si teknoloji şirketi
"2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" raporuna göre en değerli 10 şirketten 7'sini dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketler oluşturuyor. İlk 10'daki teknoloji şirketlerinin 5'ini ABD'li şirketler oluştururken, bu şirketlerin piyasa değeri 5 trilyon doları aşmış durumda
21 Ocak 2020 11:42
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Dünyanın en değerli 10 şirketinden 7'si teknoloji şirketi
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Online istatistik portalı Statista tarafından yayımlanan "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" raporuna göre teknoloji şirketlerinin yükselişi devam ediyor. İlk 10'daki teknoloji şirketleri sıralamasında Amerikalı şirketlerin ağırlığı dikkati çekiyor.
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İşte listede yer alan ilk 5 teknoloji şirket ve piyasa değerleri:
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1. Apple Inc: 1,38 trilyon dolar. Şirket, Markets Insider'da yer alan Ocak 2020 verilerine göre 1,38 trilyon dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli teknoloji şirketi olarak ön plana çıkıyor.
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2. Microsoft Corp: 1,27 trilyon dolar.Şirket en büyük satın alımlarını ise Aralık 2016'da 26,2 milyar dolara LinkedIn ve Mayıs 2011'de 8,5 milyar dolara Skype Technologies alarak yaptı. Şirketin Ocak 2020 verilerine göre, 1,27 trilyon dolar market değeri bulunuyor.
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3. Alphabet Inc: 1 trilyon dolar. Alphabet Inc. Google ve Google'a ait diğer şirketleri tek çatı altında toplamak için 2015 yılında kuruldu. Google arama motoru hizmetinin yanında YouTube, Android işletim sistemi, Gmail, Google Takvim, Google Harita, Google Drive ve Google Pixel akıllı telefonu gibi pek çok konuda da kullanıcılarına hizmet veriyor. Şirketin Ocak 2020 verilerine göre 1 trilyon dolarlık piyasa değeri bulunuyor.
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4. Amazon : 931 milyar dolar. ABD merkezli bir diğer teknoloji şirketi olan Amazon e-ticaret, bulut bilişim, yapay zeka, dijital yayın platformu konularında ön plana çıkıyor. Amazon'un Ocak 2020 verilerine göre market değeri ise 931 milyar dolar olarak dikkati çekiyor.
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5. Facebook : 632 milyar dolar. Facebook 2004 yılında Mark Zuckerberg tarafından kuruldu. Şirket, 2012 yılında 1 milyar dolara Instagram'ı 2014 yılında da 19 milyar dolara WhatsApp'ı satın alarak, Facebook uygulaması ve Facebook Messenger uygulaması ile birlikte en çok indirilen uygulamalar listesinde dört uygulaması ile yer almayı başardı. Facebook'un Markets Insider Ocak 2020 verilerine göre market değeri ise 632 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
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Çinli 2 şirket ilk 10'da. "2019 Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" raporuna göre ilk 10'da iki Çinli şirket bulunuyor. 2019'da 480 milyar dolar market değeri bulunan Alibaba dünyada e-ticaret, e-ödeme sistemi ve bulut bilişim ile ön plana çıkıyor.
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472 miyar dolar pazar değerine sahip olan Tencent Holdings ise WeChat gibi Çin'de çok yaygın kullanılan ve kullanıcılarına yemek siparişinden hastane randevuna kadar pek çok konuda dijital hizmet veriyor. Tencent aynı zamanda Alibaba'nın ardından Asya'nın en büyük ikinci şirketi konumunda.