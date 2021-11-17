‘Dünyanın en dar sokağı’ açılıyor

Çorum’da 1,5 metre genişliği ile 'dünyanın en dar sokağı' olarak tanıtılan 30 metre uzunluğundaki 'Dikiciler Sokağı' restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla yıl sonunda kent turizmine kazandırılacak.
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Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, “İnşallah arasta çok güzel bir görselliğe kavuşacak ve esnafımız, eskiyen pabuçları dikmeye ve hizmet vermeye devam edecek” dedi.
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Aşgın, 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmasında artık sona gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
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"Bu tarihi arastayı, tüm dokusunu koruyarak restore ediyoruz. Hem şehrimizin tarihine ve kültürüne sahip çıkmış hem de esnafımızın kullanımına açmış olmayı hedefliyoruz. İnşallah projemizi bu yılın sonu itibariyle tamamlamış olacağız. Tavanda bulunan asmasıyla, zeminindeki taşıyla ve en önemlisi ruhuyla bu tarihi yeri yeniden kentimize kazandırmış olacağız"
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“Dikiciler Arastası esnafı yeninden burada vatandaşla buluşacak. Hatta daha yapımı devam ederken, buranın esnafı bizlere gelerek duydukları mutluluğu iletiyor. İnşallah arasta çok güzel bir görselliğe kavuşacak ve esnafımız, eskiyen pabuçları dikmeye, mest dikmeye ve hizmet vermeye devam edecek”
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Arastada 42 sene ayakkabı tamirciliği yaptığını belirten esnaf Kemal Ceyhan da şunları söyledi:
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”Çalışmalar bitime yaklaştı ve her baktığımda çocukluğuma geri dönüyorum. Eski halinin birebir orijinali oluyor."
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" Bu arasta tuğlasıyla, oluğuyla, içinin ahşap dokusuyla tam anlamıyla 1957'deki haline geri dönüyor."
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"Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah güle güle de kullanmak nasip olur bize”