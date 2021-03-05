T24 LogoT24 Logo

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları

05 Mart 2021 11:22

117

We Are Social, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını ve aylık aktif kullanıcı sayılarını açıkladı. İşte o liste:

217

Facebook - 2,4 milyar aylık aktif kullanıcı

317

YouTube - 2 milyar aylık aktif kullanıcı

417

WhatsApp - 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı

517

Messenger - 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı

617

Instagram - 1 milyar aylık aktif kullanıcı

717

WeChat - 1,2 milyar aylık aktif kullanıcı

817

TikTok - 689 milyon aylık aktif kullanıcı

917

QQ - 731 milyon aylık aktif kullanıcı

1017

Sina Weibo - 497 milyon aylık aktif kullanıcı

1117

Telegram - 500 milyon aylık aktif kullanıcı

1217

SnapChat - 382 milyon aylık aktif kullanıcı

1317

Kuaishou - 316 milyon aylık aktif kullanıcı

1417

Reddit - 430 milyon aylık aktif kullanıcı

1517

Twitter - 340 milyon aylık aktif kullanıcı

1617

Pinterest - 322 milyon aylık aktif kullanıcı

1717

Quora - 300 milyon aylık aktif kullanıcı

sosyal medya platformlarıfacebookkullanıcı sayılarımobl uygulamawe are social
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24