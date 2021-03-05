Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları
05 Mart 2021 11:22
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We Are Social, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarını ve aylık aktif kullanıcı sayılarını açıkladı. İşte o liste:
217
Facebook - 2,4 milyar aylık aktif kullanıcı
317
YouTube - 2 milyar aylık aktif kullanıcı
417
WhatsApp - 1,6 milyar aylık aktif kullanıcı
517
Messenger - 1,3 milyar aylık aktif kullanıcı
617
Instagram - 1 milyar aylık aktif kullanıcı
717
WeChat - 1,2 milyar aylık aktif kullanıcı
817
TikTok - 689 milyon aylık aktif kullanıcı
917
QQ - 731 milyon aylık aktif kullanıcı
1017
Sina Weibo - 497 milyon aylık aktif kullanıcı
1117
Telegram - 500 milyon aylık aktif kullanıcı
1217
SnapChat - 382 milyon aylık aktif kullanıcı
1317
Kuaishou - 316 milyon aylık aktif kullanıcı
1417
Reddit - 430 milyon aylık aktif kullanıcı
1517
Twitter - 340 milyon aylık aktif kullanıcı
1617
Pinterest - 322 milyon aylık aktif kullanıcı
1717
Quora - 300 milyon aylık aktif kullanıcı
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