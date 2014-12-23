Dünyanın en çevre dostu kentleri

Economist dergisinin İstihbarat Birimi (EIU), Siemens’in Yeşil Kentler Endeksi’ne başvurarak dünyanın en çevre dostu kentlerini belirledi. Karbondioksit emilimi, ulaşım, su ve atık idaresi ve genel çevre politikaları bakımından liste başı beş kent…
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Yeşil enerjiyi teşvik nedeniyle kentteki hava oldukça temiz. Kent idaresi, 2020’de karbondioksit emilimini üçte bir oranında azaltma vaadinde bulunuyor. Çevre örgütü Greenpeace’in doğum yeri olarak biliniyor.
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Güney Amerika’daki kentler arasında yalnızca Curitiba yeşil ortalamasının üzerinde yer aldı. Brezilya’nın güneyindeki kent 1960’larda dünyanın ilk geniş çaplı hızlı transit otobüs hatlarını kurdu, 1980’lerde geri dönüşüm girişimlerine öncülük etti.
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Oslo ve Stockholm gibi diğer İskandinav kentleri de endekste üst sıralarda yer almakla birlikte Kopenhag yıllardır Avrupa’nın en yeşil kenti seçiliyor. Dünyanın en etkili toplu taşımacılık sistemlerinden birine sahip olan kentte nüfusun yarısından fazlası ulaşım amacıyla bisiklet kullanıyor.
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San Francisco, Kuzey Amerika’nın en yeşil kenti. Yüzde 77 ile dünyanın en başarılı geri dönüşüm oranına sahip. Kent halkı arasında çevre korumacı girişimlerin tarihi 19. yüzyıla kadar gidiyor.
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Güney Afrika Cumhuriyeti’nin ikinci en büyük kenti olan Cape Town, enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji çalışmalarıyla Afrika’da çevreci girişimlerin başını çekiyor. 2008’de ülkede rüzgar enerjisinden yararlanan ilk kent oldu. 2020’de yenilenebilir enerji kaynaklarını yüzde 10’a çıkarmayı, bu şekilde sık elektrik kesintilerine de çözüm bulunmasını hedefliyor. Kaynak: BBC Türkçe