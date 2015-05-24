Dünyanın en büyük lego oteli hizmete açıldı
24 Mayıs 2015 20:56
16
Popüler kültür tarihinin Danimarkalı lider kuruluşu LEGO, sinema filmleri, belgeseller derken bu kez Florida’da hizmete giren Legoland Resort Hotel ile karşımıza çıktı.
26
Dünyanın en büyük LEGO oteli olma özelliğini taşıyan otelde, toplam 4 temanın kullanıldığı 152 oda bulunuyor.
36
Legoland Resort Hotel’de Master Builder Lego isimli bir LEGO atölyesi ve LEGO’ların cirit attığı bir havuz da bulunuyor.
46
Otelin her bir santimi LEGO görünümüyle tasarlandı.
© Tüm hakları saklıdır.