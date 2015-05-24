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Dünyanın en büyük lego oteli hizmete açıldı

24 Mayıs 2015 20:56

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Popüler kültür tarihinin Danimarkalı lider kuruluşu LEGO, sinema filmleri, belgeseller derken bu kez Florida’da hizmete giren Legoland Resort Hotel ile karşımıza çıktı.

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Dünyanın en büyük LEGO oteli olma özelliğini taşıyan otelde, toplam 4 temanın kullanıldığı 152 oda bulunuyor.

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Legoland Resort Hotel’de Master Builder Lego isimli bir LEGO atölyesi ve LEGO’ların cirit attığı bir havuz da bulunuyor.

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Otelin her bir santimi LEGO görünümüyle tasarlandı.

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