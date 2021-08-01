"Dünyanın en büyük ağızlı kadını" olarak Guinness rekoru kırdı
ABD’de yaşayan Samantha Ramsdell, "dünyanın en büyük ağızlı kadını" unvanıyla Guinness rekorunun sahibi oldu.
01 Ağustos 2021 13:42
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ABD’de yaşayan Samantha Ramsdell, "dünyanın en büyük ağızlı kadını" unvanıyla Guinness rekorunun sahibi oldu.
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TikTok'ta 1.7 milyon takipçisi olan Samantha Ramsdell, "dünyanın en büyük ağızlı kadını" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Ramsdell'in ağzının 6.5 santimetre olduğu belirtildi.
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31 yaşındaki kadın, TikTok'ta çektiği videolarla viral olmuştu. Ramsdell, rekor kırsa da sık sık ağzının büyüklüğü nedeniyle görünümünden rahatsız hissettiğini söyledi.
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Küçükken ağzı nedeniyle zorbalığa uğradığını söyleyen Ramsdell, "31 yaşında kendimle ilgili rahatsız hissettiğim bir konuda rekor kırmak harika" dedi.
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