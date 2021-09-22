Dünyanın en beyaz boyası geliştirildi: Klima ihtiyacını ortadan kaldırabilir
22 Eylül 2021 15:25
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ABD’de bilim insanları, küresel iklim krizi ile mücadele kapsamında dünyanın en beyaz boyasını geliştirdiklerini açıkladı.
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NTV'nin haberine göre; İndiana Eyaletindeki Purdue Üniversitesi'ndeki bir laboratuvarda oluşturulan boya, Guinness Dünya Rekorları’na girerken, güneş ışığını yüzde 98,1 oranında yansıttığı için bulunduğu ortamı klimadan daha fazla serinlettiği tespit edildi.
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Üniversitede makine mühendisi profesörü olarak görev yapan Xiulin Ruan ve öğrencileri tarafından geliştirilen beyaz boya, ‘şimdiye kadar yapılmış en beyaz boya’ olarak Guinness Dünya Rekorları kitabına girdi.
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Boyayı geliştirmenin arkasındaki fikir olarak ‘küresel ısınmayı azaltmaya yardımcı olmak’ olarak açıklayan Profesör Xiulin Ruan, boyanın enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle mücadele amacıyla yedi yıl süren bir proje sonucunda ortaya çıktığını söyledi. Purdue Üniversitesi'ndeki laboratuvarda geliştirilen boyanın ilk olarak, güneş ışığını bir binadan uzağa yansıtmak fikrinden ortaya çıktığı aktarıldı.
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Sonuç olarak geliştirilen boyanın, güneş ışığının yüzde 98,1'ini yansıttığı ve kızılötesi ısı yaydığı ortaya çıkarken, bununla birlikte güneş ısısını daha az emdiği için, bu boya ile kaplanmış bir yüzeyin güç tüketmeden çevre sıcaklığının altına soğuduğu vurgulandı.
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Araştırmanın sonunda, yaklaşık 92 metrekarelik bir çatı alanını kaplamak için kullanılan bu boyanın, 10 kilovatlık bir soğutma gücüne neden olabileceği tespit edildi.
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Çalışmayı gerçekleştiren bilim insanları, geliştirilen boyada bulunan iki özelliğin onu ‘dünyanın en beyaz boyası’ haline getirdiğini söylüyor.
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İlk olarak boyada, fotoğraf kağıdı ve kozmetikte kullanılan bir kimyasal olan baryum sülfatın çok yüksek bir konsantrasyonu olduğu belirtildi.
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İkinci olarak da boyada baryum sülfatın farklı partikül boyutları olduğu ve daha geniş boyut aralığı ile güneşten gelen ışık spektrumunun daha fazla dağılmasına yardımcı olduğu vurgulandı. (NTV)