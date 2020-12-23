Dünyanın dört bir yanından sıra dışı yılbaşı gelenekleri
Farklı ülkelerden insanlar, yeni yıldan beklentilerini ilginç yöntemlerle ifade ediyor. Yeni yılı karşılama kutlamaları her kültüre göre değişiklik gösteriyor. İşte dünyada birbirinden ilginç yılbaşı gelenekleri
23 Aralık 2020 12:01
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Yeni yıla yeni umutlar, beklentiler, hayaller, kararlar ve hedeflerle giriyoruz. Bunların gerçekleşmesi beklentisiyle tuhaf şeylere inanabiliyoruz ya da inanmak istiyoruz. En ilginç yılbaşı gelenekleri de bu inançlar doğrultusunda şekilleniyor. İşte onlardan bazıları
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İskoçya'da saatler gece yarısını gösterdiğinde insanlar sevdiklerinin evine yılın "ilk ayak" basanı olmak için yarışa girer. İlk ayak bastıkları eve para, ekmek, tuz, kömür, viski gibi hediyeler götürürler.
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Çinliler, yeni yıl kutlamalarına başlamadan önce geçen seneden kalan kötü şansı yok etmek için evlerini temizliyorlar. Ayrıca yeni yılın şans ve bereket içinde geçmesi için evlerine yeni çiçek satın alıyorlar.
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Japonlar yeni yıla girerken hem kötü ruhları kovmak hem de mutluluk ve iyi şans getirmek için kapılarının önüne ip asıyorlar. Saatler tam 00.00'ı olduğunda yeni yılın neşeli ve şanslı geçmesi geçmesi için herkes kahkaha atmaya başlıyor.
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Rusya'da ise insanlar yeni yıldan istediklerini küçük kâğıtlara yazar sonra bu kâğıtları yakar. Yaktıkları kâğıtları şampanya bardaklarına atıp bu şampanyaları içerler.
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Bir diğer ilginç yılbaşı geleneği ise Şili'de. Şili’de saatler gece yarısını gösterdiğinde bir kaşık mercimek yiyenlerin bütün yılının iş ve parayla dolu olacağına inanılır. Ayrıca yılbaşı gecesi evi içeriden dışarıya doğru süpürüyorlar. Bu sayede bir önceki yıldan kalmış kötü ruhlardan da kurtulacaklarına inanıyorlar.
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Hollanda'da geçen yılın kötü anılarını ve ruhlarını yok etmek için sokaklarda yakılan ateşlerle yılbaşı ağaçları ateşe veriliyor.
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İsviçre'de insanlar yeni yılı iyi çeşitli kostümler ve şapkalar giyerek karşılıyorlar.
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Danimarka'da eski ve kullanılmamış tabaklar yılbaşına kadar saklanıyor. Yılbaşı gecesi en sevdikleri arkadaşlarının evlerinin önünde kırıyorlar. Bu gelenek hem arkadaşlarını ne kadar sevdiğini gösteriyor, hem de arkadaşlarının üstündeki kötü şansın gitmesi için yapılıyor.
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Panama’da “muneco” denilen ve kötü ruhları temsil eden kuklalar vardır. Yılbaşı günü sokaklarda yakılan ateşlerde Panama halkı bu kuklaları ateşe atıp yakar. Kuklalar eski yılı temsil ettiği kabul edilir ve geçen senenin kötü ruhlarını uzaklaştırma anlamına gelir.
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Brezilya'da yılbaşı akşamı kötü ruhları uzaklaştırmak adına beyaz renkli kıyafetler giyilir. Ayrıca yeni yıla girerken 7 dalga üzerinden atlarsanız yeni yılda şansınızın iyi olacağına inanılır.
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Belarus'ta, bekar kızların önüne mısır konulup, ortaya horoz bırakılıyor. Horoz, kimin önündeki mısırı yerse, onun diğerlerinden önce evleneceğine inanılıyor.
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Güney Afrika'da ise "şans getirmesi için" eski ev eşyaları pencereden atılarak, yeni yıla yeni eşyalarla giriliyor.