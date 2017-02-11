Dünyanın dört bir yanından Mülkiyeliler: Hocama dokunma!
11 Şubat 2017 17:15
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Dünyanın çeşitli ülkelerindeki Mülkiyeliler, Siyasal Bilgiler Fakültesine yönelik saldırılara tepki gösterdi. facebook’ta “Siyasal Her Yerde” başlıklı bir sayfa açan Mülkiyeliler, akademisyenlerle ve SBF’yle dayanışma mesajları paylaştı.
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KHK ile ihraç edilen akademisyenlere yönelik ihraçlara ve dün Ankara Cebeci’deki polis müdahalesine karşı çıkanlar yurtdışındaki Ankara Üniversitesi SBF mezunları bir çağrı yayınladı.
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Almanya, Kosova, Japonya, Çek Cumhuriyeti ve daha birçok ülkeden yapılan çağrıda, “Siyasal her yerde, siyasal bir binadan ibaret değil, dünyanın her yerinden hocalarımızla, okulumuzla dayanışma çağrısı yapıyoruz” denilerek sosyal medya üzerinden dayanışma fotoğrafları ve videoları paylaşıldı..
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Facebook ve Twitter’daki, ‘Siyasal Her Yerde’ hesaplarından yapılan çağrıda şöyle denildi:
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“Biz uzakta olanlar olarak Ankara SBF’ye yönelen saldırılar karşısında ne yapabileceğimizi bilemedik, elimiz kolumuz bağlıydı.