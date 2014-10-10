Dünyanın az çalışan ülkeleri
10 Ekim 2014 16:18
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CNNMoney sitesi dünyada en az haftalık çalışma saatlerine sahip ülkeleri sıraladı. İşte dünyanın en az çalışan ülkeleri
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İtalya’da işçiler haftada 36 saat çalışıyor. İtalyanların yıllık ortalama kazançları ise 34 bin dolar
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İsveç’te işçiler haftada 36 saat çalışıyor. Yılda ise ortalama 38 bin dolar kazanıyor
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Avustralya’da işçiler haftada 36 saat çalışıyor. Yılda ise ortalama 45 bin dolar kazanıyor
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Belçika’da işçiler haftada 35 saat çalışıyor. Yıllık kazanç oranı 44 bin dolar
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İsviçre’de haftalık çalışma saati 35. İsviçreliler yılda ortalama 50 bin dolar kazanıyor
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Ortalama haftalık çalışma saati 35. Almanlar yılda ortalama 40 bin dolar kazanıyor
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Ortalama haftalık çalışma saati 34. İrlandalıların yıllık ortalama kazançları ise 51 bin dolar
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Norveç, ortalama haftalık çalışma saati 33. Norveçliler yılda ortalama 44 bin dolar kazanıyor
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Danimarka’da haftalık çalışma saati 33. Ülkedeki yıllık ortalam ücret 46 bin dolar
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Hollanda’da ortalama haftalık çalışma saati 29 saat. Hollandalıların yıllık ortalama ücretleri ise 47 bin dolar
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