Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
Dünyada Yılın Otomobili Ödülü'nün 2022 yılındaki sahibi belli oldu. Elektrikli hatchback Hyundai Ioniq 5 en prestijli ödülü evine götürdü.
14 Nisan 2022 12:38
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Otomotiv sektörünün en büyük organizasyonlarından biri olarak kabul edilen New York Uluslararası Otomobil Fuarı kapılarını açtı. Bu fuar ile birlikte bir diğer prestijli organizasyon olan Dünyada Yılın Otomobili ödülleri de sahiplerini buldu.
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Dünyanın dört bir yanından otomotiv gazetecileri finale kalan Ford Mustang Mach-E, Hyundai IONIQ 5 ve KIA EV6 arasında kazananı belirlediler.
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Finale kalan üç aracın da elektrikli olması dikkat çekerken bu yılın kazananı iki farklı ödülü daha evine götürmeyi başardı.
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Hyundai IONIQ 5, finalde Ford Mustang Mach-E ve KIA EV6’yı geçerek 2022 Dünyada Yılın Otomobili ödülünün sahibi oldu.
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Elektrikli crossover model ayrıca Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili ve Dünyada Yılın En İyi Tasarımı ödüllerini de topladı.
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IONIQ 5, Dünyada Yılın Elektrikli Otomobili kategorisinde Audi e-tron GT ve Mercedes-Benz EQS modellerini geride bırakmayı başardı.
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Elektrikli model, Dünyada Yılın En İyi Tasarımı ödülünde ise KIA EV6 ve Audi e-tron GT ile mücadele etti.
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!
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Dünyada Yılın Otomobili Ödülü, Hyundai Ioniq 5'e gitti!