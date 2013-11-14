Dünyada varlıklarını koruyan kabilelerden kareler

Dünyanın nadir nesli tükenmemiş yerli kabilelerinin örf ve adetlerini İngiliz fotoğrafçı Jimmy Nelson bir projede fotoğraflarla kayıt altına aldı. Before The Pass Away (Onlar da Ölmeden) adlı projede yer alan kabilelerden biri, Moğolistan'ın batısında bulunan yarı göçmen Kazaklar. Kış aylarında, av mevsiminde Asya bozkırının en olağan görüntüsü: at üstünde başı kürk şapkayla kaplı bir avcı…
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Yanardağ patlamaları, depremler ve med cezir dalgalarıyla Papua Yeni Gine'de sık karşılaşılıyor. Dil bakımından dünyanın en zengin ülkesi olan Papua Yeni Gine, 700 yerel dile ev sahipliği yapıyor. Nelson tarafından fotoğraflanan Huli, Asaro ve Kalam gibi kabileler dağların arasında izole bir hayat sürüp başka kabilelerle veya dünyayla fazla iletişim kurmuyor.
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Rusya'nın kuzeydoğusunda ve Kuzey Kutup dairesinin üstünde bulunan Çukotka'da 68 bin vatandaş yaşıyor. Burada yaşayanlar sıcaklığın -40 dereceye düştüğünü sert kışlarla başa çıkmak zorunda kalıyor. Rengeyiği yetiştiricilerinin bulunduğu bir bölge olarak bilinen Çukotla; Çukçi, Çuvantsy ve Sibirya Yupik halklarına ev sahipliği yapıyor.
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Yeni Zelanda'da iki kültürel grup bulunuyor: Avrupa'dan gelen Yeni Zelandalılar ve Polinezyalı akrabaları bin yıl önce adaya gelen Maoriler. Adaya gelen ilk Avrupalılar, Maorilerin vücutlarında ve yüzlerinde bulunan şekillere oldukça şaşırmış. Erkeklerin yüzlerine çizilen dövmeler kemik yapısını ön plana çıkarıp savaşçıların mertliğini simgeliyor.
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Himalayalar'daki Upper Mustang bölgesi (eski ismiyle de Lo Krallığı), Nepal'in dünyadan gizli ve izole bölgesi olarak tasvir ediliyor. Bu bölge, geleneksel Tibet kültürünün sapasağlam hayatta kaldığı nadir yerlerden biri. 1992 yılına kadar bölgeye turistlerin girmesi yasaktı.
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Arjantin'deki atlı çobanlar, ülkenin kendine özgü kovboyu. Bu kişiler otlaklara çıkıyor, sığırları güdüyor ve bağımsız bir hayat sürüyor.
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Afrika Boynuzu'nda yaşayan göçebe halklar, kendilerine gitgide yaklaşan modern dünyanın baskısını hissediyor ve geleneksel yaşamlarının tehdit altında olduğunu hissediyor. Bu halklardan biri Etiyopya'nın güneyinde yaşayan Mursiler.
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Hindistan'daki en gelenekçi topluluklardan biri Rabariler. Rabariler, dayanırlıklarıyla ve hayret verici nakışlarıyla ün salmış. Çeyizlik hediyeler için kadınlar bazen yıllar harcıyor.
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Fransa ve İngiltere'den 1980 yılında bağımsızlığını kazanan Vanuatu 80 adadan oluşuyor. Çoğu meskûn olan adaların bazılarında yanardağlar da bulunuyor. Yerli ni-Vanuatu halkı için toprak büyük kültürel önem taşıyor.
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Nenetler bin yıldır Rusya'nın Arktik bölgesinde yaşıyor. Her ne kadar 21. yüzyıldan kopuk gözükseler de birçoğunun cep telefonları, kar arabaları ve jeneratörleri bulunuyor. Güttükleri rengeyiklerinin yaşama alanlarını daralttığı endişesinden dolayı halk bu bölgenin imara açılmasına karşı. Jimmy Nelson'ın Before They Pass Away fotoğrafları teNeues tarafından basıldı. Tüm fotoğrafların telif hakları Jimmy Nelson Pictures'a aittir.