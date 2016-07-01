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Dünyada matem, hükümette 'bayram' havası!

01 Temmuz 2016 02:18

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Osmangazi Köprüsü açılışında Binali Yıldırım, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısına ve diğer terör saldırılarına verilen en güzel yanıtın Osmangazi Köprüsü olduğunu belirterek, "Bugün burada bayram havası yaşıyoruz" dedi.

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Fransa Parlamentosu'nda İstanbul'da hayatını kaybedenler için saygı duruşu düzenlendi

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Osmangazi Köprüsü açılışında binlerce balon havaya bırakıldı

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Paris Eyfel Kulesi

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Brandenburg Kapısı

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Yankees-Teksas Rangers maçı

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Suudi Arabistan-The Kingdom binası

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Mehmet Şimşek, Kadir Topbaş ve İsmet Yılmaz, Osmangazi Köprüsü açılışında selfie çekti

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Mostar Köprüsü

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AKP'li vekiller TBMM'de temsili köprü açılışı yaptı

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Avustralya Victoria Meclis Binası

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EURO 2016'da Polonya-Portekiz maçı öncesi saygı duruşunda bulunuldu

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Brüksel'deki Schaerbeek belediye binasına Türk bayrağı asıldı

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