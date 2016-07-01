Dünyada matem, hükümette 'bayram' havası!

Osmangazi Köprüsü açılışında Binali Yıldırım, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısına ve diğer terör saldırılarına verilen en güzel yanıtın Osmangazi Köprüsü olduğunu belirterek, "Bugün burada bayram havası yaşıyoruz" dedi.
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