Dünyada hızla yayılan 'ekoseksüellik' akımı nedir?
16 Kasım 2016 01:22
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Ekoseksüellik (Ecosexulaity) henüz bizde pek bilinmese de yurt dışında her geçen gün kendisine yeni katılımcılar bulan bir akım. Hatta kendi manifestolarını bile açıkladılar, bununla da yetinmediler Avustralya, Melbourne’de Kraliyet Botanik Bahçesinde ekoseksüelliğinizi ifşa edeceğiniz bir mekan bile açıldı.
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Birçok insanın algıladığına ve bildiğine göre, ekoseksüel insanlar biriyle çıkarken sürekli çevreye duyarlı olmaya dikkat ediyor. Ekoseksüellerin en belirgin özelliği randevuya bisiklet veya hibrid otomobille gitmeleri. Hediye alırken geri dönüştürülebilir olmasına dikkat ederler.
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Oysa değil, ekoseksüeller bizzat doğa ile hemhal olmaktan zevk alan kişiler. Ağaç kucaklayan, toprağı okşayan, çiçeklerle dirty talk yapan kimseler. Ormanda çırılçıplak koşuyor, çınar ağacına sürtünüyor, çimenlerin üzerinde kendilerinden geçiyorlar. Birbirleriyle sevişecek olduklarında çimenden yapılma ağılıklar takıp tabiatı soluyorlar. Şelalelerden tahrik olup, suyun içinde kendilerinden geçiyorlar.
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Netice itibariyle ekoseksüellik içinde cinsellik de barındırsa bir çevre duyarlılığı hareketi.
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Doğaya karşı dayanılmaz bir arzu, aşk ve şevk duyuyorlar ve bunu her gün hissediyorlar.
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Doğa ile ilgili her şey kendilerinden geçmeleri için yeterli, suya, nehire, ağaca, çimene, şelaleye, denize, vs. aklınıza gelebilecek her şeye aşıklar.
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Ekoseksüel insanlar sadece çevrecilerden oluşmuyor. Doktorundan, öğretmenine, avukatından, profesörüne kadar her alandan insanlar ekoseksüel olmanın tadını çıkarıyor.
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Doğa ile özel anları paylaşmanın, onu onore etmenin en güzel yolu olduğunu düşünüyorlar.
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Melbourne’deki Kraliyet Botanik Bahçesinde yer alan mekanda bitkilerle, toprakla, ağaçlarla halvet olmanız mümkün.
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Joseph Kramer, Annie Sprinkle, Beth Stephens, vb. sanatçılar ekoseksüelliğin öncüleri.
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Netice itibariyle ekoseksüellik içinde cinsellik de barındırsa bir çevre duyarlılığı hareketi. Kaynak: Listelist