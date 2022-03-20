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Dünyada en çok satılan akıllı telefonlar belli oldu

20 Mart 2022 11:04

17

Omdia, 2021 yılında dünyada en çok satılan akıllı telefonları duyurdu. İşte o liste:

27

6. Samsung Galaxy A02

37

5. Redmi 9A

47

4. iPhone 11

57

3. iPhone 13

67

2. iPhone 12

77

1. Samsung Galaxy A12

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