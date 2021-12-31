Dünyada 2021'in öne çıkan spor olayları

Yıkılan bir krallık, efsanevi transferler, unutulmaz şampiyonluklar ve tarihin ilk sessiz Olimpiyat Oyunları. Spor dünyası 2021 yılında hafızalara kazınacak olaylara sahne oldu.
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UNUTULMAZ REKABET - Seneye damga vuran rekabet Formula 1’deydi. Michael Schumacher’in 7 şampiyonluk rekorunu kırmak için sezona başlayan Lewis Hamilton, tahtını yükselen yıldız Max Verstappen’e kaptırdı. Hollandalı pilot ilk dünya şampiyonluğuna mucizevi bir hikayeyle ulaştı. Art arda kazandığı 3 yarışla son haftaya rakibiyle aynı puanda giren Hamilton, ilk turdan itibaren liderliği ele aldığı Abu Dhabi Grand Prix’sinde Verstappen’e son turda geçilerek tahtını devretti.
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BİR DEVRİN SONU - Futbol dünyası 2021 yazında iki efsanenin transferini konuştu. Lionel Messi yuvası Barcelona’dan 21 yıl sonra ayrıldı. Harcama limiti nedeniyle kulüpten istediği ücreti alamayan Messi, 35 kupa kaldırdığı Camp Nou’ya gözyaşlarıyla veda etti. Arjantinli futbolcu yeni takımı Paris Saint-Germain’de krallar gibi karşılandı.
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BİR YUVAYA DÖNÜŞ HİKAYESİ - Messi yuvadan ayrılırken, Cristiano Ronaldo evine döndü. Portekizli yıldız beklentilerin altında kalan Juventus serüveninin ardından 12 yıl sonra Manchester United forması giydi.
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SİZCE KİM KAZANAN KİM OLMALIYDI? - Lionel Messi sadece transferiyle gündemde değildi. Copa America’da gol ve asist kralı olarak Arjantin’i 28 yıl sonra zirveye taşıyan usta oyuncu, Ballon d’Or’u yedinci kez kazanarak rekorunu geliştirdi. Gazetecilerden oluşan jürinin tercihi sert eleştiri aldı. Sezonu 41 gollük rekor performansla tamamlayan Robert Lewandowski, en iyi forvet ödülüyle yetindi.
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EFSANEYE VEDA - Bayern Münihli yıldızın rekorunu kırdığı Gerd Müller 2021 yılında aramızdan ayrıldı. Alman futbolunun efsane golcüsü, efsaneleştiği Bayern Münih tarafından unutulmadı.
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YER GÖK MAVİ - Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen EURO 2020’de ise İtalya zafere ulaştı. Turnuva boyunca güçlü bir oyun ortaya koyan Gök Maviler, Wembley’deki finalde İngiltere’yi penaltı vuruşlarında yenerek 53 yıl sonra kupayı kaldırdı. İlk Avrupa şampiyonluğu hayalini evinde yitiren İngiliz taraftarların öfkesi büyüktü.
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ERIKSEN KORKUTTU - Futbolseverler EURO 2020’de kabus dolu bir anı da yaşadı. Danimarka - Finlandiya maçında kalbindeki rahatsızlık nedeniyle yere yığılan Christian Eriksen, yaşam mücadelesini kazanarak tüm dünyanın yüzünü güldürdü.
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ZİRVE CHELSEA'NİN - Şampiyonlar Ligi’nde zirveye Chelsea çıktı. Sezon ortasında takımı devralan Thomas Tuchel, finalde Pep Guardiola’nın Manchester City’sini penaltı vuruşlarıyla yendi.
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BİR GÜN GERÇEK OLUR MU? - Şampiyonlar Ligi 2021’de büyük bir tehlike atlattı. 18 Nisan’da açıklama yapan 15 kulüp, Avrıpa Süper Ligi projesinin hayata geçtiğini duyurdu. Şampiyonlar Ligi ve yerel liglerin önemini azaltacak kapalı lig planı, futbol dünyasından sert tepki gördü. Taraftarlar Avrupa Ligi Süper Ligi projesini protesto ederken, kaçış planı 3 gün hayatta kalabildi. İngiliz kulüpleri yeni ligden çekildiklerini duyurduktan sonra proje askıya alındı. Kurucu üyelerden Barcelona, Real Madrid ve Juventus ise bu rüyadan henüz vazgeçmedi.
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BİZİM ÇOCUKLAR TARİH YAZDI - Avrupa’nın büyük liglerinde en büyük sürprizi Lille yaptı. 3 milli futbolcunun forma giydiği Fransız ekibi, Burak Yılmaz’ın 16 golle damga vurduğu sezonda Paris Saint-Germain’in şampiyonluk serisine son verdi.
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AVRUPA'NIN EN BÜYÜKLERİ - İtalya’da Juventus hegemonyasına Inter son verirken, İngiltere’de Manchester City şampiyonluğu Liverpool’dan geri aldı. Almanya’da Bayern Münih üst üste 9. zaferini ilan ederken, İspanya’da Atletico Madrid devleri geride bırakarak şampiyon oldu.
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YARIM ASIR DİLE KOLAY - Basketbolun en büyük sahnesi NBA’de Milwaukee Bucks 50 yıl sonra kupaya kavuştu. Play off finalinde Phoenix Suns karşısında 2-0 geriye düşen Bucks pes etmedi. Seriyi 4-2 kazanan şampiyonun yıldızı ise Giannis Antetokounmpo’ydu. Yunan basketbolcu, 35.2 sayı, 13.2 ribaunt ve 5 asist ortalamasıyla finalin en değerli oyuncusu seçildi.
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BİR BÜYÜK BASKETBOL AKLI ARAMIZDAN AYRILDI - Basketbol dünyası 2021’de önemli bir ismi kaybetti. Avrupa basketbolunun usta başantrenörlerinden Dusan Ivkovic 77 yaşında yaşama gözlerini yumdu.
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KORTLARDA DJOKOVIC RÜZGARI - Teniste kortlara damga vuran isim Novak Djokovic’ten başkası değildi. Sezonun ilk 3 Grand Slam’ini kazanan dünya 1 numarası, Grand Slam şampiyonlukları sayısını 20’ye çıkartarak Roger Federer ve Rafael Nadal’ı yakaladı. Sırp tenisçinin Golden Slam rüyası Tokyo’da bitti. Yarı finalde Alexander Zverev’e yenilerek olimpiyat altını şansını kaçıran Djokovic, Amerika Açık finalinde ise Daniil Medvedev’in yükselişine engel olamadı.
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PROTESTOLAR VE İSTİFA - Djokovic’in hayal kırıklığı yaşadığı Tokyo 2020, Olimpiyat Oyunları tarihinde bir ilkti. Pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen organizasyon, ilk kez seyircisiz düzenlendi. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları başlamadan tartışmaların odak noktasındaydı. Japon halkı anketlerde seyircisiz Tokyo 2020’ye sıcak bakmadığını gösterdi. Protestolara sahne olan Tokyo 2020, organizasyon komitesi başkanı Yoshiro Mori’nin cinsiyetçi söylemleri sebebiyle ettiği istifayla bir kriz daha yaşadı.
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MADALYA SAVAŞLARI - 2 haftalık serüvende Amerika Birleşik Devletleri son günde Çin’i geride bırakarak zirveye çıktı. Michael Phelps sonrasında havuzda beş altın madalya kazanan Caeleb Dressel ülkesinin yıldızıydı. Dressel beklentileri karşılarken, Rio 2016’da efsaneye dönüşen Simon Biles hayal kırıklığı yaşadı. İlk atlayışında dengesini kaybeden cimnastiğin yıldızı, mental sıkıntılar sebebiyle sıradaki 3 yarışmayı kaçırdı.
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UNUTULMAZ REKOLAR - 22 dünya rekorunun kırıldığı Tokyo 2020’de atletizmde iki performans fark yarattı. 7 ulusal rekorun tarihe gömülüğü erkekler 400 metre finalinde 45.94 koşan Karsten Warholm, tarihin en hızlı yarışını kazandı. Venezüellalı Yulimar Rojas ise zafere uçtu. Kadınlar üç adım atlama finalinde 15.67 atlayan Rojas, Inessa Kravets’in 26 yıllık rekorunu ele geçirdi. Dostluğun kazandığı final ise erkekler yüksek atlamadaydı. İlk üç haklarında 2 metre 37 santimetreyi aşan Gianmarco Tamberi ile Mutaz Essa Barshim, hakemin baraj atlayışı teklifini reddederek altın madalyayı paylaştı.
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Dostluğun kazandığı final ise erkekler yüksek atlamadaydı. İlk üç haklarında 2 metre 37 santimetreyi aşan Gianmarco Tamberi ile Mutaz Essa Barshim, hakemin baraj atlayışı teklifini reddederek altın madalyayı paylaştı.