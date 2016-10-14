Dünyaca ünlü sanatçıların acı dolu aile geçmişleri
14 Ekim 2016 18:18
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Beethoveen'in annesi frengi hastasıydı ve 8 çocuğu vardı. Bu çocuklardan üçü sağır, ikisi kör, birisi de zeka engelliydi.
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Dostoyevski'nin annesi hasta ve babası alkolikti. Yalnız bir çocukluk geçirdi. Depresyon ve sara hastalığıyla sürekli mücadele etti.
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Franz Kafka, 6 çocuktan ilkincisiydi. İki erkek kardeşi bebekken, iki kız kardeşi de Nazi zulmünde öldü. Babası sert ve baskıcıydı, o ise hep yalnızdı.
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Kafka, 11 yaşında babasını kaybetti. Yoksul bir ailede yaşayan Gorki, sert bir kişiliğe sahip dedesi tarafından evden gönderildi ve tershanelerde çalışmaya başladı.
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Bukowski, babasından kemerle sürekli dayak yiyerek bir çocukluk geçirdi. Çoğu gece sokaklarda yattı. Cilt ve karaciğer hastasıydı.
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Virginia Woolf, 13 yaşında annesini kaybetti bu yüzden okula gidemedi. Hayatı boyunca ruhsal hastalığının tekrarlayan ataklarından çeken Virginia Woolf, aynı zamanda bir kitap kurduydu.
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Charles Dickens, babası borçları yüzünden hapishaneye düşünce çalışarak borçları ödemek ve ailesine bakmak zorunda kaldı. Bu yüzden okula gidemedi ve kendi kendini yetiştirdi.
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